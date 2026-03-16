"Нефтехимик" обыграл "Торпедо" в матче КХЛ

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Нижнекамский "Нефтехимик" обыграл нижегородское "Торпедо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Нижнем Новгороде завершилась победой гостей со счетом 6:3 (2:0, 2:2, 2:1). В составе победителей шайбы забросили Никита Попугаев (3-я минута), Матвей Надворный (19), Никита Артамонов (22), Дамир Жафяров (40), Никита Хоружев (55) и Андрей Белозеров (60). У "Торпедо" отличились Егор Виноградов (30), Никита Шавин (34) и Владимир Ткачев (45).
16 марта 2026 • начало в 19:00
Завершен
09:46 • Егор Виноградов
(Богдан Конюшков, Алексей Кручинин)
13:09 • Никита Шавин
04:43 • Владимир Ткачев
(Боб Нарделла, Василий Атанасов)
02:25 • Никита Попугаев
18:20 • Matvei Nadvorny
01:47 • Никита Артамонов
(Никита Хоружев, Матвей Заседа)
19:24 • Дамир Жафяров
(Андрей Белозеров, Никита Артамонов)
14:37 • Никита Хоружев
19:59 • Андрей Белозеров
(Тимур Хайруллин, Максим Федотов)
"Нефтехимик" (69 очков) одержал третью победу подряд и занимает седьмое место в таблице Восточной конференции. "Торпедо" (79) продлил серию поражений до трех игр и идет шестым на Западе.
В следующем матче "Нефтехимик" встретится с уфимским "Салаватом Юлаевым" в гостях 18 марта. "Торпедо" в своем заключительном матче регулярного чемпионата примет хабаровский "Амур" 19 марта.
