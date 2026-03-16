Танашев рассудит "Краснодар" и ЦСКА в матче Кубка России

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Судейская бригада под руководством Инала Танашева отработает ответный матч полуфинала пути РПЛ Кубка России по футболу между "Краснодаром" и ЦСКА.
Встреча пройдет в Краснодаре во вторник, 17 марта, и начнется в 19:30 мск. В первой игре ЦСКА добился победы со счетом 3:1.
Помогать Танашеву будут Рустам Мухтаров и Станислав Попков, резервным судьей выступит Андрей Прокопов. За систему видеоассистента рефери (VAR) будут отвечать Сергей Карасев и Антон Фролов.
В другом ответном матче полуфинала пути РПЛ московский "Спартак" примет столичное "Динамо" в среду. Первую встречу выиграли "бело-голубые" со счетом 5:2. Главным арбитром назначен Кирилл Левников, ему помогут ассистенты Дмитрий Ермаков и Андрей Веретешкин, резервным судьей будет Рафаэль Шафеев, а ответственными за работу VAR станут Сергей Цыганок и Иван Абросимов.
Назначения на матчи первого этапа 1/2 финала пути регионов:
18 марта, среда
"Зенит" (Санкт-Петербург) - "Динамо" (Махачкала) - Павел Кукуян (VAR - Евгений Буланов);
19 марта, четверг
"Крылья Советов" (Самара) - "Локомотив" (Москва) - Владимир Москалев (Алексей Сухой).
