Ученые РАО выяснили, как студенты выбирают специальность

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Выбор профессии почти никогда не определяется одним фактором, установили ученые Российской академии образования (РАО). В исследовании, в котором приняли участие более семи тысяч респондентов, они выявили пять главных типов сочетания мотивов, основанных на пересечении личного интереса, прагматичных ожиданий и общественного мнения, сообщает пресс-служба РАО.
По словам экспертов, им удалось обнаружить, что выбор молодых людей формируется в первую очередь из внутренних оснований (личный интерес, способности), подкрепляемых внешними факторами (рынок труда, престиж). Мотивация при поступлении представляет собой не набор независимых причин, а структурированную систему, где одни мотивы усиливают друг друга, а другие занимают периферийное положение.
"Новизна работы состоит в том, что выбор специальности рассматривается не как набор отдельных мотивов, а как их взаимосвязанная система. На этой основе были выделены типичные профили студентов, отражающие устойчивые сочетания мотивов, лежащих в основе выбора образовательной траектории", — рассказал академик-секретарь Отделения психологии и возрастной физиологии РАО, профессор, доктор психологических наук Сергей Малых.
Результаты исследования позволили ученым выявить пять самых распространенных сочетаний мотивов студентов при выборе профессии. Чаще всего первокурсники принимали решение исходя из внутреннего интереса, а также престижа и востребованности специальности (32 процента). Следующая группа студентов основывалась на личном желании и собственных способностях — автономно мотивированный тип (27 процентов). Также молодые люди отдавали предпочтение с учетом внутренней мотивации и финансовой составляющей профессии (24 процента). Другая группа принимала решение по принципу легкости поступления (12 процентов), в этом случае внутренний интерес был выражен слабее. Закрывают список студенты, у которых личный интерес был подкреплен мнением окружающих и ресурсами семьи (5 процентов).
В опросе приняли участие более семи тысяч первокурсников из 31 вуза в восьми федеральных округах РФ. Причем из них 38 процентов студентов обучаются специальностям, охватывающим естественнонаучные, инженерные, математические и информационные дисциплины, а 62 процента — профессиям, включающим освоение гуманитарных, педагогических и социальных дисциплин.
"Сравнение показало, что технические и естественнонаучные специальности чаще выбираются в контексте ориентации на рынок труда и профессиональные перспективы", — отметили исследователи.
Практическая значимость исследования для школ и вузов, по словам автора проекта Сергея Малых, заключается в том, что знания о мотивационных профилях позволяют делать профориентацию более адресной.
"Результаты могут использоваться при разработке диагностических инструментов, которые выявляют преобладающий тип мотивации у школьников или абитуриентов. Это дает возможность раньше обнаруживать неустойчивые или внешне обусловленные решения и обсуждать с учащимися альтернативы. Такие данные полезны и для университетов. Понимание того, какие мотивационные профили чаще встречаются у студентов разных направлений, может использоваться для адаптации первокурсников к учебе", — рассказал он РИА Новости.
Как отметили в РАО, данное исследование является частью более широкого проекта, посвященного изучению роли когнитивных предикторов в выборе высокотехнологичных направлений подготовки высшего образования, и выполняется при поддержке Российского научного фонда.