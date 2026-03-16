Миссия СНГ оценила проведение референдума в Казахстане

АСТАНА, 16 мар - РИА Новости. Нарушений, которые могли бы повлиять на результаты референдума по проекту новой конституции в Казахстане, выявлено не было, заявил глава наблюдательной миссии СНГ, первый заместитель генерального секретаря Содружества Игорь Петришенко.
"Зафиксированные наблюдателями отдельные упущения носили технический характер и оперативно устранялись участковыми комиссиями. Нарушений, которые могли бы повлиять на результаты референдума, миссией выявлено не было", - заявил Петришенко на брифинге.
Республиканский референдум по вопросу принятия проекта новой конституции состоялся в Казахстане 15 марта. По итогам exit poll различных исследовательских организаций от 86,7% до 88,6% граждан, принявших участие в голосовании, поддержали новый основной закон страны. Официальные результаты референдума будут опубликованы в СМИ в течение семи дней после голосования, то есть до 21 марта.