В Удмуртии мужчина зарезал девочку и вывез тело в пододеяльнике в гараж

УФА, 16 мар – РИА Новости. Восемнадцатилетний житель поселка Кез в Удмуртии зарезал 13-летнюю девочку, вывез тело в пододеяльнике и спрятал в гараже знакомой, обвиняемый арестован, сообщает СУСК РФ по региону.

"Балезинским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Удмуртской Республике по факту обнаружения тела 13-летней девочки в одном из гаражей по улице Ключевой в поселке Кез возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего)", - говорится в сообщении

По версии следствия, 14 марта молодой человек, находясь в состоянии опьянения у себя дома, нанес несколько ударов ножом в область шеи и туловища 13-летней знакомой. От полученных телесных повреждений девочка скончалась на месте происшествия. Отмечается, что в момент совершения преступления в квартире также находилась 16-летняя подруга обвиняемого.

"С целью сокрытия следов преступления фигурант вместе с подругой предприняли меры к сокрытию следов преступления и спрятали тело погибшей в гараже, принадлежащем его знакомой. Фигурант дела задержан, допрошен, ему предъявлено обвинение. Он полностью признал вину, однако в ходе допроса пояснить мотивы совершенного преступления не смог", - следует из релиза СУСК РФ по Удмуртии.

Ведомство в мессенджере Мах опубликовало видео следственных действий, где обвиняемый показывает, как убивал девочку и говорит, что вывез ее тело, спрятав в пододеяльник.