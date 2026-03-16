На месте столкновения байдарки и электросудна "Шмелевка" недалеко от причала Фили

В Москве столкнулись байдарка и электросудно

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Байдарка и электросудно "Шмелевка" регулярного речного транспорта столкнулись у плавучего причала "Парк Фили" на Москве-реке, пассажиры байдарки нарушили правила передвижения в акватории, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГКУ "Организатор перевозок".

Ранее представитель экстренных служб Москвы рассказал РИА Новости, что каноэ, на борту которого находились два человека, попало под винты речного трамвайчика возле причала "Фили" на Москве-реке на западе столицы, по предварительной информации, один человек выжил, второго ищут спасатели.

"Сегодня в акватории плавучего причала "Парк Фили" произошел инцидент с участием байдарки и электросудна "Шмелевка". По предварительной информации, в судоходной части Москвы-реки, нарушая правила передвижения, находились пассажиры байдарки, спровоцировав столкновение", - рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что в момент столкновения в байдарке сидело два человека, на электросудне "Шмелевка" пассажиров не было. На месте находятся сотрудники ГКУ "Московская городская поисково-спасательная служба на водных объектах".

Там подчеркнули, что передвигаться на плавучих средствах в судоходной части акватории движения судов Москвы-реки строго запрещено.