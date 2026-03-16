https://ria.ru/20260316/moskva-reka-2080939740.html
В Москве столкнулись байдарка и электросудно
2026-03-16T11:09:00+03:00
происшествия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/10/2080947107_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_6386db8839c8f7db678fcd748e2f47f3.jpg
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/10/2080947107_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_6af0406aab386ea35d0e59f023305af5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
Байдарка столкнулась с электросудном "Шмелевка" на Москве-реке
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Байдарка и электросудно "Шмелевка" регулярного речного транспорта столкнулись у плавучего причала "Парк Фили" на Москве-реке, пассажиры байдарки нарушили правила передвижения в акватории, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГКУ "Организатор перевозок".
Ранее представитель экстренных служб Москвы
рассказал РИА Новости, что каноэ, на борту которого находились два человека, попало под винты речного трамвайчика возле причала "Фили" на Москве-реке на западе столицы, по предварительной информации, один человек выжил, второго ищут спасатели.
"Сегодня в акватории плавучего причала "Парк Фили" произошел инцидент с участием байдарки и электросудна "Шмелевка". По предварительной информации, в судоходной части Москвы-реки, нарушая правила передвижения, находились пассажиры байдарки, спровоцировав столкновение", - рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что в момент столкновения в байдарке сидело два человека, на электросудне "Шмелевка" пассажиров не было. На месте находятся сотрудники ГКУ "Московская городская поисково-спасательная служба на водных объектах".
Там подчеркнули, что передвигаться на плавучих средствах в судоходной части акватории движения судов Москвы-реки строго запрещено.
"В отношении инцидента будет проведено расследование. Напоминаем о важности неукоснительного соблюдения правил передвижения по акватории Москвы-реки", - заключили в пресс-службе.