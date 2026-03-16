На месте столкновения байдарки и электросудна "Шмелевка" недалеко от причала Фили

На Москве-реке произошел пожар после столкновения трамвайчика с каноэ

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Пожар возник после столкновения речного трамвайчика с каноэ в районе Филёвского Парка на Москве-реке на западе столицы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

Ранее сообщалось, что каноэ, на борту которого находились два человека, попало под винты речного трамвайчика возле причала "Фили". По предварительной информации, в результате происшествия один человек сумел выбраться на сушу, второго ищут в воде спасатели.