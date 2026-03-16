В Москве прошел полуфинал конкурса "Это у нас семейное"

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Полуфинал конкурса "Это у нас семейное" прошел в Москве, победителями стали 65 семей, сообщили в пресс-службе президентской платформы "Россия - страна возможностей".
"Победителями полуфинала Центрального федерального округа конкурса "Это у нас семейное" президентской платформы "Россия – страна возможностей" в Москве стали 65 семейных команд из 18 регионов страны", - рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что мероприятие объединило 344 семейные команды из всех регионов ЦФО и из Казахстана. Участники выполнили творческие, спортивные и интеллектуальные задания, объединенные темой "Быть семьей".
"Каждая команда, находящаяся здесь, уникальна и неповторима. Например, сегодня с нами династии автодорожников, строителей, медиков, металлургов, музыкантов, лесников, историков. В эти дни участники рассказывали, что значит быть семьей. И они доказывают своим примером – это быть опорой друг для друга, хранить тепло домашнего очага, любить свою Родину", - приводятся в сообщении слова генерального директора платформы, ректора мастерской управления "Сенеж" Андрея Бетина.
Финал конкурса "Это у нас семейное" пройдет 5-8 июля в Москве, будут разыграны главные призы - 60 сертификатов по 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий. Семьи, которые уже стали финалистами, отправятся в семейные путешествия по России.
В пресс-службе отметили, что на участие во втором сезоне конкурса "Это у нас семейное" зарегистрировались 726 191 человек, это 196 576 семей из 89 регионов вместе с родственниками, проживающими в 82 странах. В 2025 году конкурс "Это у нас семейное" стал частью национального проекта "Семья".
Путин дал поручения по поддержке семей с детьми
27 февраля, 09:51