Москвичам рассказали о погоде во второй половине марта

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Теплая и сухая погода сохранится в Москве во второй половине марта, снежный покров к концу месяца уменьшится до 7-12 сантиметров, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Первая половина марта в столице оказалась аномально тёплой и сухой. Средняя температура воздуха составила плюс 2,7, что на 5,3 градуса выше климатической нормы, и только один день из прошедших был с отрицательной температурной аномалией. За прошедший период было установлено три суточных рекорда максимальной температуры воздуха – 12, 13 и 15 марта. Самым тёплым днём стало 13 марта, тогда воздух прогрелся до плюс 13,8 градуса, а холоднее всего было 9 марта - минус 6,3", - написал Леус в своем Telegram-канале.

Синоптик отметил, что осадков выпало меньше положенного – в осадкомеры столичных метеорологов попало лишь 10 миллиметров осадков, или 29% от месячной нормы.

"Снежный покров понизился на 43%, с 61 сантиметра в начале месяца до 35 сантиметров к его середине, однако и последнее значение превышает климатическую норму на 13%", - добавил он.

Специалист подчеркнул, что вторая половина первого весеннего месяца сохранит тёплые и сухие тенденции, однако положительная температурная аномалия станет немного меньше и прогнозируется в пределах 4-5 градусов.

"Обновление рекордных максимумов сегодня закончится, по ночам до конца второй декады температура будет временами опускаться до минус 4 - плюс 1, в третьей декаде в тёмное время суток преобладающая температура составит минус 1 - плюс 4. Днём преобладающий температурный фон прогнозируется в пределах плюс 8 - плюс 13", - уточнил Леус.