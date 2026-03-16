Москалькова рассказала о просьбах пленных и задержанных украинцев

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Большое количество граждан Украины, находящихся в российском плену или задержанных за противодействие СВО, просили не передавать их украинской стороне, поскольку они не разделяют взгляды киевского режима, рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Уполномоченный отметила, что украинские военнопленные и гражданские лица, которые задержаны в РФ за содействие украинским вооруженным силам и противодействие СВО, нередко просят не передавать их на Украину.