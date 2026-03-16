Москалькова обвинила ВСУ в нарушении Женевских конвенций

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что ВСУ наносят удары по раненным бойцам СВО в нарушение Женевских конвенций.

В понедельник аппарат Москальковой совместно с президентом общественного благотворительного фонда "Добровольцы Донбасса" Вячеславом Зубковым провели гуманитарную акцию, в ходе которой отправили в зону СВО необходимое оборудование. В состав груза вошли генераторы, маскировочные сети и иная техника для бойцов, в том числе автомобили Нива и УАЗ.