Москалькова обвинила Запад в двойных стандартах

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, говоря о гибели детей при ударе США по школе в Иране, заявила, что со стороны Запада наблюдаются двойные стандарты.

В первый же день агрессии США и Израиля против Ирана, 28 февраля, под удар попала школа для девочек на юге республики. Погибли 168 школьниц, а также 14 учителей и сотрудников школы. МИД Ирана заявлял, что США ударили по школе для девочек крылатыми ракетами Tomahawk.