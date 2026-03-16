Москалькова обвинила Запад в двойных стандартах

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, говоря о гибели детей при ударе США по школе в Иране, заявила, что со стороны Запада наблюдаются двойные стандарты.
"Мы видим двойные стандарты. Когда была инсценировка в Буче, весь Запад гремел о том, какой ужас они наблюдают. А сегодня в Иране погибли 170 детей, школьников. Страшно видеть эти кадры и погибших детей. И мы не видим реакции той, которая была бы достойна. Конечно, хочется, чтобы мир прозрел", - сказала Москалькова журналистам.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели людей. Иран наносит ответные удары по военным целям на израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В первый же день агрессии США и Израиля против Ирана, 28 февраля, под удар попала школа для девочек на юге республики. Погибли 168 школьниц, а также 14 учителей и сотрудников школы. МИД Ирана заявлял, что США ударили по школе для девочек крылатыми ракетами Tomahawk.