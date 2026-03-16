Монсон признался, что расплакался от гимна России на Паралимпиаде - РИА Новости Спорт, 16.03.2026
18:06 16.03.2026 (обновлено: 18:29 16.03.2026)
Монсон признался, что расплакался от гимна России на Паралимпиаде
Монсон признался, что расплакался от гимна России на Паралимпиаде - РИА Новости Спорт, 16.03.2026
Монсон признался, что расплакался от гимна России на Паралимпиаде
Боец смешанных единоборств (ММА) Джефф Монсон заявил РИА Новости, что расплакался, когда услышал гимн России на Паралимпийских играх в Италии после победы... РИА Новости Спорт, 16.03.2026
спорт
россия
италия
джефф монсон
паралимпийские игры
россия
италия
РИА Новости Спорт
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, россия, италия, джефф монсон, паралимпийские игры
Спорт, Россия, Италия, Джефф Монсон, Паралимпийские игры
Монсон признался, что расплакался от гимна России на Паралимпиаде

Боец ММА Монсон расплакался, услышав гимн России на Паралимпиаде

Церемония закрытия зимней Паралимпиады-2026
Церемония закрытия зимней Паралимпиады-2026 - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
Церемония закрытия зимней Паралимпиады-2026. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мар - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Боец смешанных единоборств (ММА) Джефф Монсон заявил РИА Новости, что расплакался, когда услышал гимн России на Паралимпийских играх в Италии после победы горнолыжницы Варвары Ворончихиной.
Ворончихина 9 марта принесла сборной России первую золотую медаль на Паралимпиаде в Италии, одержав победу в супергиганте. Гимн России прозвучал на Играх впервые за 12 лет. Позже спортсменка завоевала еще одну золотую медаль в слаломе.
"Я был очень доволен выступлением российских паралимпийцев. Когда я впервые получил сообщение с церемонии награждения горнолыжницы, это был первый раз с 2014 года, когда на Паралимпиаде прозвучал российский гимн. И когда я его услышал, я расплакался. Я правда не мог в это поверить. Просто не мог поверить", - сказал Монсон.
Всего сборная России, за которую выступали шесть спортсменов, завоевала 12 медалей: восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые.
"Это был такой момент гордости для нее, для всей России. И, да, спортсмены — хотя их было совсем немного, всего шесть человек, - завоевали много медалей. Поэтому на этом этапе даже не столько результат важен. Важно уже то, что появилась возможность выступать", - отметил Монсон.
"Так что российские спортсмены выступили отлично, учитывая, как мало атлетов допустили до соревнований. Но еще важнее то, что им вообще позволили выступать. И впервые за долгое время в спорте просто разрешили играть гимн, разрешили показывать флаг. И впервые спорт оказался важнее политики. Это хорошо", - добавил Монсон.
СпортРоссияИталияДжефф МонсонПаралимпийские игры
 
