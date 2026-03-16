Монсон признался, что расплакался от гимна России на Паралимпиаде

Боец смешанных единоборств (ММА) Джефф Монсон заявил РИА Новости, что расплакался, когда услышал гимн России на Паралимпийских играх в Италии после победы... РИА Новости Спорт, 16.03.2026
2026-03-16T18:06:00+03:00
Боец ММА Монсон расплакался, услышав гимн России на Паралимпиаде
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мар - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Боец смешанных единоборств (ММА) Джефф Монсон заявил РИА Новости, что расплакался, когда услышал гимн России на Паралимпийских играх в Италии после победы горнолыжницы Варвары Ворончихиной.
Ворончихина 9 марта принесла сборной России
первую золотую медаль на Паралимпиаде в Италии
, одержав победу в супергиганте. Гимн России прозвучал на Играх впервые за 12 лет. Позже спортсменка завоевала еще одну золотую медаль в слаломе.
«
"Я был очень доволен выступлением российских паралимпийцев. Когда я впервые получил сообщение с церемонии награждения горнолыжницы, это был первый раз с 2014 года, когда на Паралимпиаде прозвучал российский гимн. И когда я его услышал, я расплакался. Я правда не мог в это поверить. Просто не мог поверить", - сказал Монсон
.
Всего сборная России, за которую выступали шесть спортсменов, завоевала 12 медалей: восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые.
"Это был такой момент гордости для нее, для всей России. И, да, спортсмены — хотя их было совсем немного, всего шесть человек, - завоевали много медалей. Поэтому на этом этапе даже не столько результат важен. Важно уже то, что появилась возможность выступать", - отметил Монсон.
«
"Так что российские спортсмены выступили отлично, учитывая, как мало атлетов допустили до соревнований. Но еще важнее то, что им вообще позволили выступать. И впервые за долгое время в спорте просто разрешили играть гимн, разрешили показывать флаг. И впервые спорт оказался важнее политики. Это хорошо", - добавил Монсон.