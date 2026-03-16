Адвокат заявил о фальсификации дела против Гуцул

КИШИНЕВ, 16 мар – РИА Новости. Уголовное преследование в Молдавии главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул строится на необоснованных обвинениях и процессуальных нарушениях, заявил в ходе заседания Апелляционной палаты Кишинева в понедельник адвокат Сергей Морару.
"Материалы дела и показания свидетелей подтверждают, что Гуцул и Попан не участвовали в инкриминируемых им эпизодах финансирования избирательной кампании. В указанный в деле период Гуцул работала рядовым сотрудником колл-центра в центральном офисе в Кишиневе и не имела отношения к финансовым операциям в регионах. Обвинение намеренно ввело в дело дополнительные эпизоды, чтобы исключить возможность вынесения условного приговора. В 2022 году Гуцул фактически не могла заниматься партийной деятельностью, так как находилась в декретном отпуске и на лечении", - отметил адвокат.
Морару также указал на "административное" назначение судей по данному делу, что ставит под сомнение беспристрастность процесса.
"Цель разделения дел - максимально быстро рассмотреть материалы в суде и применить меру пресечения. На данный момент процесс нельзя назвать справедливым", - добавил защитник.
По словам Морару, уголовное производство не было должным образом изучено ни в первой инстанции, ни в Апелляционной палате, а материалы рассматривались без реальной проверки в зале.
"К сожалению, Апелляционный суд с самого начала отклонил рассмотрение всех доказательств, представленных защитой. Одна из судебных сессий длилась до 22 часов. Возникает вопрос: было ли это капризом или желанием установить истину?" – сказал он.
Суд в Кишиневе 5 августа 2025 года приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы по делу о незаконном финансировании партии "Шор", признанной в стране неконституционной в июне 2023 года. В том же процессе Попан получила шесть лет лишения свободы, обе осужденные были взяты под стражу сразу после оглашения приговора и участвуют в апелляционных заседаниях по видеосвязи. Власти Молдавии утверждают, что преследование обусловлено борьбой с незаконным финансированием партий, тогда как сторонники Гуцул называют дело политически мотивированным и указывают на ухудшение отношений Кишинева с Гагаузией после 2023 года.