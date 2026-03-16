Адвокат заявил о фальсификации дела против Гуцул

Глава Гагаузии Евгения Гуцул на слушании по ее делу в районном суде в Кишиневе

КИШИНЕВ, 16 мар – РИА Новости. Уголовное преследование в Молдавии главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул строится на необоснованных обвинениях и процессуальных нарушениях, заявил в ходе заседания Апелляционной палаты Кишинева в понедельник адвокат Сергей Морару.

В понедельник в Апелляционной палате Кишинева продолжались слушания по делу Гуцул и активистки политблока "Победа" Светланы Попан, обе фигурантки вновь участвуют по видеосвязи, несмотря на ходатайства защиты об их личном присутствии в зале суда.

"Материалы дела и показания свидетелей подтверждают, что Гуцул и Попан не участвовали в инкриминируемых им эпизодах финансирования избирательной кампании. В указанный в деле период Гуцул работала рядовым сотрудником колл-центра в центральном офисе в Кишиневе и не имела отношения к финансовым операциям в регионах. Обвинение намеренно ввело в дело дополнительные эпизоды, чтобы исключить возможность вынесения условного приговора. В 2022 году Гуцул фактически не могла заниматься партийной деятельностью, так как находилась в декретном отпуске и на лечении", - отметил адвокат.

Морару также указал на "административное" назначение судей по данному делу, что ставит под сомнение беспристрастность процесса.

"Цель разделения дел - максимально быстро рассмотреть материалы в суде и применить меру пресечения. На данный момент процесс нельзя назвать справедливым", - добавил защитник.

По словам Морару, уголовное производство не было должным образом изучено ни в первой инстанции, ни в Апелляционной палате, а материалы рассматривались без реальной проверки в зале.

"К сожалению, Апелляционный суд с самого начала отклонил рассмотрение всех доказательств, представленных защитой. Одна из судебных сессий длилась до 22 часов. Возникает вопрос: было ли это капризом или желанием установить истину?" – сказал он.