Рейтинг@Mail.ru
Адвокат заявил о фальсификации дела против Гуцул - РИА Новости, 16.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:42 16.03.2026
https://ria.ru/20260316/moldavija-2081057670.html
Адвокат заявил о фальсификации дела против Гуцул
Адвокат заявил о фальсификации дела против Гуцул - РИА Новости, 16.03.2026
Адвокат заявил о фальсификации дела против Гуцул
Уголовное преследование в Молдавии главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул строится на необоснованных обвинениях и процессуальных нарушениях, заявил в ходе... РИА Новости, 16.03.2026
2026-03-16T17:42:00+03:00
2026-03-16T17:42:00+03:00
в мире
кишинев
молдавия
гагаузия
евгения гуцул
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014408428_0:83:3167:1864_1920x0_80_0_0_6c1b65e912518b9ac3a64a007b0ca1cc.jpg
кишинев
молдавия
гагаузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014408428_229:0:2960:2048_1920x0_80_0_0_9651664f027a4d3c5e00aa8e77771bc0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, кишинев, молдавия, гагаузия, евгения гуцул
В мире, Кишинев, Молдавия, Гагаузия, Евгения Гуцул
Адвокат заявил о фальсификации дела против Гуцул

Адвокат Морару: преследование Гуцул строится на необоснованных обвинениях

© РИА Новости / Родион Прока | Перейти в медиабанкГлава Гагаузии Евгения Гуцул на слушании по ее делу в районном суде в Кишиневе
Глава Гагаузии Евгения Гуцул на слушании по ее делу в районном суде в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
© РИА Новости / Родион Прока
Перейти в медиабанк
Глава Гагаузии Евгения Гуцул на слушании по ее делу в районном суде в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КИШИНЕВ, 16 мар – РИА Новости. Уголовное преследование в Молдавии главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул строится на необоснованных обвинениях и процессуальных нарушениях, заявил в ходе заседания Апелляционной палаты Кишинева в понедельник адвокат Сергей Морару.
В понедельник в Апелляционной палате Кишинева продолжались слушания по делу Гуцул и активистки политблока "Победа" Светланы Попан, обе фигурантки вновь участвуют по видеосвязи, несмотря на ходатайства защиты об их личном присутствии в зале суда.
"Материалы дела и показания свидетелей подтверждают, что Гуцул и Попан не участвовали в инкриминируемых им эпизодах финансирования избирательной кампании. В указанный в деле период Гуцул работала рядовым сотрудником колл-центра в центральном офисе в Кишиневе и не имела отношения к финансовым операциям в регионах. Обвинение намеренно ввело в дело дополнительные эпизоды, чтобы исключить возможность вынесения условного приговора. В 2022 году Гуцул фактически не могла заниматься партийной деятельностью, так как находилась в декретном отпуске и на лечении", - отметил адвокат.
Морару также указал на "административное" назначение судей по данному делу, что ставит под сомнение беспристрастность процесса.
"Цель разделения дел - максимально быстро рассмотреть материалы в суде и применить меру пресечения. На данный момент процесс нельзя назвать справедливым", - добавил защитник.
По словам Морару, уголовное производство не было должным образом изучено ни в первой инстанции, ни в Апелляционной палате, а материалы рассматривались без реальной проверки в зале.
"К сожалению, Апелляционный суд с самого начала отклонил рассмотрение всех доказательств, представленных защитой. Одна из судебных сессий длилась до 22 часов. Возникает вопрос: было ли это капризом или желанием установить истину?" – сказал он.
Суд в Кишиневе 5 августа 2025 года приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы по делу о незаконном финансировании партии "Шор", признанной в стране неконституционной в июне 2023 года. В том же процессе Попан получила шесть лет лишения свободы, обе осужденные были взяты под стражу сразу после оглашения приговора и участвуют в апелляционных заседаниях по видеосвязи. Власти Молдавии утверждают, что преследование обусловлено борьбой с незаконным финансированием партий, тогда как сторонники Гуцул называют дело политически мотивированным и указывают на ухудшение отношений Кишинева с Гагаузией после 2023 года.
В миреКишиневМолдавияГагаузияЕвгения Гуцул
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала