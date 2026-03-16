В вузах увеличат число бюджетных мест по востребованным направлениям

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. В вузах и колледжах увеличат количество бюджетных мест по востребованным для экономики направлениям, заявил председатель правительства Михаил Мишустин.

"По поручению президента утвержден перечень профессий по 300 программам обучения, в него вошли и научные специальности. <...> В первую очередь по ним будет увеличиваться количество бюджетных мест", — сказал он на совещании с вице-премьерами.