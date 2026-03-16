Рейтинг@Mail.ru
"Металлург" обыграл "Автомобилист" - РИА Новости Спорт, 16.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед
Хоккей
 
20:18 16.03.2026 (обновлено: 23:46 16.03.2026)
https://ria.ru/20260316/metallurg-2081089139.html
"Металлург" обыграл "Автомобилист"
Магнитогорский "Металлург" обыграл екатеринбургский "Автомобилист" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
2026-03-16T20:18:00+03:00
2026-03-16T23:46:00+03:00
хоккей
спорт
александр петунин
егор яковлев (1991)
автомобилист
континентальная хоккейная лига (кхл)
трактор
металлург (магнитогорск)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0f/1940252037_0:220:2543:1650_1920x0_80_0_0_5f4cbee50f600164beefe17e61b87f21.jpg
https://ria.ru/20260316/kkhl-2081060968.html
https://ria.ru/20260316/sibir-2081061711.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0f/1940252037_0:0:2240:1679_1920x0_80_0_0_31f1723ace76c593c7277997f85839c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Хоккей, Спорт, Александр Петунин, Егор Яковлев (1991), Автомобилист, Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Трактор, Металлург (Магнитогорск), Даниэл Спронг
"Металлург" обыграл "Автомобилист"

"Металлург" обыграл "Автомобилист" в матче регулярного чемпионата КХЛ

© РИА Новости / Алексей Колчин | Перейти в медиабанкХоккеисты "Металлурга"
Хоккеисты Металлурга - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
© РИА Новости / Алексей Колчин
Перейти в медиабанк
Хоккеисты "Металлурга". Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Магнитогорский "Металлург" обыграл екатеринбургский "Автомобилист" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Магнитогорске завершилась со счетом 4:3 (0:1, 2:2, 2:0) в пользу хозяев, у которых отличились Александр Петунин (29-я минута), Роман Канцеров (30, 45) и Егор Яковлев (59). В составе проигравших шайбами отметились Даниэль Спронг (14), Максим Денежкин (23) и Стефан Да Коста (31).
Кубок Гагарина КХЛ - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
Определились все участники плей-офф КХЛ
Вчера, 17:58
"Металлург" одержал четвертую победу над соперником в "регулярке" при двух поражениях. Для команды этот матч стал последним домашним в текущем чемпионате. Канцеров с 36 шайбами в 63 матчах возглавляет список лучших снайперов сезона.
Магнитогорский клуб с 105 очками возглавляет таблицу Восточной конференции, ранее команда завоевала Кубок континента за победу в регулярном чемпионате. "Автомобилист" (82 очка) идет четвертым на Востоке.
В следующем матче "Металлург" 18 марта сыграет на выезде с челябинским "Трактором". Екатеринбургский клуб в тот же день встретится в Санкт-Петербурге с "Шанхайскими драконами".
В другом матче дня дубль Михаила Григоренко принес "Трактору" домашнюю победу над петербургским СКА - 2:1 (1:0, 1:1, 0:0).
Хоккей. КХЛ. Ак Барс (Казань) - Сибирь (Новосибирск) - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
"Сибирь" обыграла ЦСКА и стала последним участником плей-офф КХЛ
Вчера, 18:02
 
ХоккейСпортАлександр ПетунинЕгор Яковлев (1991)АвтомобилистКХЛ 2025-2026ТракторМеталлург (Магнитогорск)Даниэл Спронг
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Спартак Москва
    Динамо Москва
    3
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Сибирь
    ЦСКА
    3
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Автомобилист
    4
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Трактор
    СКА
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Барыс
    Адмирал
    2
    6
  • Теннис
    Завершен
    Э. Андреева
    Р. Шрамкова
    42
    66
  • Футбол
    Завершен
    Торпедо
    Нефтехимик
    3
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    Ак Барс
    4
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала