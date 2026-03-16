"Металлург" обыграл "Автомобилист"

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Магнитогорский "Металлург" обыграл екатеринбургский "Автомобилист" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Магнитогорске завершилась со счетом 4:3 (0:1, 2:2, 2:0) в пользу хозяев, у которых отличились Александр Петунин (29-я минута), Роман Канцеров (30, 45) и Егор Яковлев (59). В составе проигравших шайбами отметились Даниэль Спронг (14), Максим Денежкин (23) и Стефан Да Коста (31).
"Металлург" одержал четвертую победу над соперником в "регулярке" при двух поражениях. Для команды этот матч стал последним домашним в текущем чемпионате. Канцеров с 36 шайбами в 63 матчах возглавляет список лучших снайперов сезона.
Магнитогорский клуб с 105 очками возглавляет таблицу Восточной конференции, ранее команда завоевала Кубок континента за победу в регулярном чемпионате. "Автомобилист" (82 очка) идет четвертым на Востоке.
В следующем матче "Металлург" 18 марта сыграет на выезде с челябинским "Трактором". Екатеринбургский клуб в тот же день встретится в Санкт-Петербурге с "Шанхайскими драконами".
В другом матче дня дубль Михаила Григоренко принес "Трактору" домашнюю победу над петербургским СКА - 2:1 (1:0, 1:1, 0:0).