Конфликт вокруг Ирана не решить военным путем, заявил Мерц

БЕРЛИН, 16 мар - РИА Новости. Конфликт вокруг Ирана не решить военным путем, необходимо искать решение в политической плоскости, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.
"С первого дня я указывал на риски, и риски этой войны велики, очень велики. Поэтому здесь не будет военного решения - будет только политическое решение, и я могу лишь призвать всех участников искать именно политическое решение. Федеративная Республика Германия готова участвовать в таком решении", - сказал Мерц во время совместной пресс-конферецнии с премьер-министром Нидерландов Робом Йеттеном. Его речь транслировалась на сайте немецкого правительства.
Мерц также отметил, что, по его мнению, риски также существуют в случае краха государственной системы Ирана, потери территориальной целостности государства и иранской экономики.
"Поэтому эту войну необходимо завершить как можно скорее и с четким планом и стратегией", - подчеркнул он. Мерц добавил, что добиться положительных результатов путем бомбардировок "исходя из всего опыта", скорее всего, не удастся.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.