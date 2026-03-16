В Феодосии локализовали крупный пожар на площади 30 гектаров

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости. Крупный ландшафтный пожар в Феодосии на юго-востоке Крыма, локализован на площади 30 гектаров, сообщает пресс-служба крымского главного управления МЧС РФ.

Ранее сообщалось, о возгорании камыша, угрозы населенному пункту нет. Быстрому распространению огня способствовал сильный ветер и труднодоступная болотистая местность.

"В 22.00 ландшафтный пожар в ГО Феодосия локализован на площади 30 гектаров", - говорится в сообщении