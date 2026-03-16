В Ставрополе мужчину с ребенком спасли с остановившегося аттракциона

ПЯТИГОРСК, 16 мар – РИА Новости. Охранники спасли мужчину и ребенка с остановившегося аттракциона в Ставрополе, сообщили журналистам в пресс-службе главного управления МЧС региона.

"Заклинило аттракцион "Лопинг". На аттракционе было два человека: девочка 11 лет и мужчина 25 лет. Их своими силами сняли охранники до прибытия экстренных служб. К счастью, никто не пострадал", – сообщили в ведомстве.