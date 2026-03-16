Шалунова впервые признали лучшим нападающим недели КХЛ

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Лучшим нападающим предпоследней недели регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) признан Максим Шалунов из ярославского "Локомотива", сообщается на сайте лиги.
Он удостоился этого звания впервые в карьере. В четырех матчах недели Шалунов забросил пять шайб и сделал результативную передачу с общим показателем полезности "+2".
Лучшим вратарем впервые в карьере признан Никита Бояркин из астанинского "Барыса", одержавший две победы в двух матчах недели с коэффициентом надежности 0,5. По воротам Бояркина было нанесено 66 бросков, из которых он отразил 65.
В шестой раз лучшим защитником недели признали Даниила Пыленкова из московского "Динамо", набравшего 6 очков (1 гол + 5 передач) в трех матчах недели с общим показателем полезности "+1". На его счету также три силовых приема, семь заблокированных бросков, два отбора шайбы и три перехвата.
Лучшим новичком в четвертый раз стал нападающий Александр Жаровский из уфимского "Салавата Юлаева", набравший 2 очка (1+1) в трех матчах недели. В его активе один силовой прием, два заблокированных броска и один отбор с общим показателем полезности "+1".
"Амуру" отказали в переносе матча КХЛ из Сочи
