Махонин: На поддержку АПК Прикамья в 2025 году выделили 1,2 млрд рублей

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. На поддержку АПК Пермского края и сельских территорий региона из федерального бюджета в прошлом году было выделено 1,2 миллиарда рублей, в этом году на развитие отрасли выделяется сопоставимый объем средств, сообщил губернатор края Дмитрий Махонин.

Развитие сельского хозяйства, а также обеспечение экологического благополучия региона стали темами встречи Махонина с вице-премьером правительства РФ Дмитрием Патрушевым, сообщает пресс-служба краевого правительства.

Махонин отметил, что за последние пять лет аграрии Пермского края нарастили объемы производства основных видов сельхозпродукции. Так, производство молока в организованном секторе выросло на 14,5% и в 2025 году превысило 550 тысяч тонн. Кроме того, край является одним из лидеров в стране по переработке молока, в том числе, по производству сыров. Производство яиц достигло в прошлом году почти 1,5 миллиарда штук, а производство мяса увеличилось на 20% — до 87 тысяч тонн.

В 2025 году в крае реализованы 24 инвестпроекта на общую сумму около 1,8 миллиарда рублей, что позволило, в частности, увеличить производство молока на 50 тысяч тонн. В 2026 году плановый рост составит 20%, а общий объем инвестиций достигнет порядка 2,2 миллиарда рублей. В частности, в прошлом году из федерального бюджета были поддержаны восемь проектов в сфере молочного производства, строительства зерно- и картофелехранилищ, маркировки оборудования.