Ликсутов: более 42 тысяч человек посетили ледовые катки в ОЭЗ Москвы

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Свыше 42 тысяч москвичей и гостей города посетили два ледовых катка на площадках "Печатники" и "Руднево" особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" с 1 декабря 2025 года по 15 марта 2026 года, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"Ледовые катки были открыты в рамках масштабного проекта мэра Москвы Сергея Собянина "Зима в Москве" на промышленных площадках столичной особой экономической зоны — "Печатники" и "Руднево". За три месяца работы их посетили более 42 тысяч человек. Сегодня ОЭЗ становится новой точкой притяжения, где уже созданы зоны отдыха, рекреационные пространства, работают спортивные центры. Инфраструктурное развитие площадок будет продолжено", — приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

Площади ледовых арен в "Печатниках" и "Руднево" составляли 700 и 1080 квадратных метров. Одновременно на льду могли находиться от 120 до 150 человек.

ОЭЗ "Технополис Москва" в этом году отмечает 20-летний юбилей со дня основания. За два десятилетия проект трансформировался из стартовой площадки для инновационных проектов в ключевой хаб отечественной промышленности и центр притяжения для компаний, которые определяют технологический суверенитет страны.

На данный момент на 10 площадках особой экономической зоны общей площадью 392 гектаров локализовано производство свыше 200 высокотехнологичных предприятий, которые представляют такие стратегические направления, как микроэлектроника, приборостроение, биомедицина, IT и робототехника. Количество созданных высококвалифицированных рабочих мест составляет 30 тысяч.