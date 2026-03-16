Россия будет достигать цели спецоперации на земле, заявил Лавров

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Россия будет достигать целей спецоперации "на земле", при этом ничего конструктивного в позиции Евросоюза по Украине нет, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы однозначно привержены переговорному решению, но поскольку киевский режим к этому не готов, мы будем достигать целей специальной военной операции на земле. Что сейчас и происходит", - добавил министр.