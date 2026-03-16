Лавров обсудит с главой МИД Кении новый импульс двусторонних отношений

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в ходе переговоров с главой МИД Кении Мусалии Мудавади стороны обсудят "новый импульс" в двусторонних отношениях, торговлю, гуманитарную и культурную сферы.
"Я не сомневаюсь, что... переговоры, которые мы проведем в Москве, позволят придать новый импульс нашему политическому диалогу... Конечно, сфера гуманитарная, культурная, сфера образования – это тоже традиционно важное направление нашего партнерства. И все это мы сможем сегодня обсудить в контексте придания нового импульса... и постараемся наметить новые цели для развития двусторонних отношений", - сказал Лавров на переговорах с главным министром, министром иностранных дел и по вопросам диаспоры Республики Кения Мусалии Мудавади.
Он отметил, что планируется на переговорах подробно обсудить и тему международного сотрудничества между двумя странами, в том числе и сотрудничество в рамках ООН.
"Так что повестка дня у нас насыщенная, есть о чем поговорить", - заключил глава МИД.