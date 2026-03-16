В Кузбассе в детском лагере обрушилась крыша бассейна

КЕМЕРОВО, 16 мар - РИА Новости. Крыша бассейна обрушилась в детском лагере в Кузбассе из-за скопления снега, пострадавших нет, проводится проверка, сообщает пресс-служба СУ СК по Кемеровской области.

Как уточнили в ведомстве, информация о происшествии на территории оздоровительного учреждения в городе Киселевск была выявлена в ходе мониторинга СМИ.

"Установлено, что в здании бассейна детского лагеря "Лесная Поляна" из-за скопления снежных масс произошло обрушение кровли. По предварительным данным, в зимний период здание не эксплуатировалось, в связи с чем пострадавших нет. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области - Кузбассу инициировано проведение доследственной проверки по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры региона, на место происшествия незамедлительно выехал прокурор Киселевска Валерий Фокин

"Прокуратурой организована и проводится проверка исполнения законодательства о муниципальной собственности, соблюдения прав несовершеннолетних на безопасные условия пребывания в учреждении", - отметили в надзорном ведомстве.

Кроме того, прокуратура поставила на контроль результаты процессуальной проверки, организованной СУ СК по региону.