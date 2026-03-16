Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:35 16.03.2026
https://ria.ru/20260316/kuzbass-2080894321.html
В Кузбассе в детском лагере обрушилась крыша бассейна
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155155/65/1551556589_0:42:3077:1773_1920x0_80_0_0_fb95d698c09284454772af0b6e681be7.jpg
https://ria.ru/20260315/opasnost-2080740751.html
https://ria.ru/20260205/krysha-2072367054.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155155/65/1551556589_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_09412920841d0714e3ed8870ffc165b5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КЕМЕРОВО, 16 мар - РИА Новости. Крыша бассейна обрушилась в детском лагере в Кузбассе из-за скопления снега, пострадавших нет, проводится проверка, сообщает пресс-служба СУ СК по Кемеровской области.
Как уточнили в ведомстве, информация о происшествии на территории оздоровительного учреждения в городе Киселевск была выявлена в ходе мониторинга СМИ.
Лед на озере Байкал - РИА Новости, 1920, 15.03.2026
В "ЛизаАлерт" предупредили о главной опасности для детей весной
Вчера, 03:48
"Установлено, что в здании бассейна детского лагеря "Лесная Поляна" из-за скопления снежных масс произошло обрушение кровли. По предварительным данным, в зимний период здание не эксплуатировалось, в связи с чем пострадавших нет. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области - Кузбассу инициировано проведение доследственной проверки по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры региона, на место происшествия незамедлительно выехал прокурор Киселевска Валерий Фокин.
"Прокуратурой организована и проводится проверка исполнения законодательства о муниципальной собственности, соблюдения прав несовершеннолетних на безопасные условия пребывания в учреждении", - отметили в надзорном ведомстве.
Кроме того, прокуратура поставила на контроль результаты процессуальной проверки, организованной СУ СК по региону.
Сейчас следователи устанавливают обстоятельства, причины и условия инцидента. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
Повреждененная кровля здания Репьевской средней школы - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
В школе в Новосибирской области частично обрушилась крыша
5 февраля, 08:51
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала