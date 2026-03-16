На Кубе произошло полное отключение национальной энергосистемы

МЕХИКО, 16 мар — РИА Новости. На Кубе перестала работать Национальная электроэнергетическая система, сообщила компания Unión Eléctrica de Cuba.
"Произошло полное отключение. <...> Начинают применяться протоколы по восстановлению", — говорится в публикации в социальной сети X.
О блэкаутах сообщалось и ранее. Так, один из них произошел произошел 10 марта, второй — менее двух недель назад. Как рассказали РИА Новости россияне, живущие на острове, свет там отключают каждый день, но сейчас интервалы стали больше. Наблюдаются проблемы и с интернетом. Местные жители пользуются аккумуляторными лампами и накопителями энергии.
Куба переживает топливный кризис, обострившийся после указа Трампа от 29 января. Из-за этого в стране периодически проходят протесты. Правительство заявляет, что с помощью энергетической блокады Штаты стремятся задушить экономику карибской страны и сделать условия жизни ее населения невыносимыми.
Представитель Кремля Дмитрий Песков называл ситуацию критической. Москва обсуждает с Гаваной варианты поддержки и разрешения проблемы.
