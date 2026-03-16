Песков оценил выступление российских паралимпийцев на фоне санкций Киева

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Санкции Владимира Зеленского не способны бросить какую-то тень на успешное выступление российских спортсменов на зимних Паралимпийских играх, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос РИА Новости.
«
"Конечно же, это очередные абсурдные действия киевского режима, которые не способны бросить хоть какую-то тень на столь успешное выступление наших спортсменов на Паралимпиаде", - сказал Песков журналистам.
Сборная России заняла третье место в медальном зачете на зимних Паралимпийских играх 2026 года в Италии. Всего российская команда, за которую выступали шесть спортсменов, завоевала 12 медалей: восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые. В воскресенье на сайте офиса Владимира Зеленского был опубликован указ о введении санкций в отношении 10 паралимпийцев из России.
Зимние Паралимпийские игры 2026 года проходили с 6 по 15 марта. В шести видах спорта было разыграно 79 комплектов медалей.