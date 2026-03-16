В Красноярске двое мужчин получили сроки за убийство 19-летней девушки
Двое мужчин в Красноярске получили по 16 лет колонии строгого режима за жестокое убийство 19-летней девушки, которую они выбросили из окна квартиры после... РИА Новости, 16.03.2026
https://ria.ru/20260316/moskva-2080913414.html
https://ria.ru/20260316/zhitel-2080911787.html
В Красноярске двое мужчин получили сроки за убийство 19-летней матери инвалида
КРАСНОЯРСК, 16 мар - РИА Новости. Двое мужчин в Красноярске получили по 16 лет колонии строгого режима за жестокое убийство 19-летней девушки, которую они выбросили из окна квартиры после конфликта, а её ребёнка-инвалида передали полиции, утверждая, будто нашли девочку на улице, сообщает краевая прокуратура.
По данным надзорного ведомства, в мае 2025 года плачущую 19-летнюю девушку с ребёнком-инвалидом возле магазина заметил 43-летний мужчина. Оказалось, что девушке некуда было идти, и новый знакомый предложил переночевать у него в квартире, где он жил вместе с 61-летним соседом.
Ночью, по версии следствия, при распитии алкоголя между ними возникла ссора. Один из мужчин ударил гостью кулаком в шею, отчего та потеряла сознание. Вместо того чтобы вызвать скорую помощь, они решили инсценировать несчастный случай: положили девушку на подоконник и выбросили из окна.
Пострадавшую с тяжелыми травмами нашли прохожие и вызвали медиков, она скончалась в больнице. А один из мужчин вызвал полицию и передал им девочку, солгав, что нашёл её на улице.
"Суд признал соучастников виновными в убийстве (пунткты "в", "ж" части 2 статьи 105 УК РФ
) и приговорил каждого к 16 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, одному из них суд также назначил 1 год ограничения свободы", - говорится в сообщении
.
Кроме того, по данным прокуратуры, суд удовлетворил иск матери погибшей и взыскал с каждого из осужденных по 1 миллиону рублей компенсации морального вреда.