В Костроме эвакуировали дома возле школы, где нашли обломки БПЛА

ЯРОСЛАВЛЬ, 16 мар – РИА Новости. Дома по соседству со школой в Костроме, во дворе которой обнаружены остатки БПЛА, временно эвакуированы, сообщил губернатор Костромской области Сергей Ситников.

Ранее Ситников сообщил, что во дворе школы в Костроме обнаружен предмет, который может нести опасность, его обследуют оперативные службы.

"По информации оперативных служб на территории гимназии №28 города Костромы находятся обломки беспилотника. По предварительным данным на них могут находиться частицы взрывчатого вещества", - написал Ситников в своем Тelegram-канале

По его словам, оперативные службы приняли решение ликвидировать обломки БПЛА непосредственно на месте.

"В целях обеспечения безопасности людей, проживающих рядом со школой, организована их кратковременная эвакуация. Костромичей просят спокойно отнестись к временным трудностям. Для кратковременной эвакуации приспособлены помещения лицея №34 и второго корпуса гимназии №28. Людям, проживающим в соседних зданиях, необходимо отойти от окон", - проинформировал Ситников.