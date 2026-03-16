В Костроме эвакуировали дома возле школы, где нашли обломки БПЛА
Дома по соседству со школой в Костроме, во дворе которой обнаружены остатки БПЛА, временно эвакуированы, сообщил губернатор Костромской области Сергей Ситников. РИА Новости, 16.03.2026
https://ria.ru/20260316/jaroslavl-2081097236.html
https://ria.ru/20260316/moskva-reka-2081093782.html
ЯРОСЛАВЛЬ, 16 мар – РИА Новости. Дома по соседству со школой в Костроме, во дворе которой обнаружены остатки БПЛА, временно эвакуированы, сообщил губернатор Костромской области Сергей Ситников.
Ранее Ситников
сообщил, что во дворе школы в Костроме
обнаружен предмет, который может нести опасность, его обследуют оперативные службы.
"По информации оперативных служб на территории гимназии №28 города Костромы находятся обломки беспилотника. По предварительным данным на них могут находиться частицы взрывчатого вещества", - написал Ситников в своем Тelegram-канале
.
По его словам, оперативные службы приняли решение ликвидировать обломки БПЛА непосредственно на месте.
"В целях обеспечения безопасности людей, проживающих рядом со школой, организована их кратковременная эвакуация. Костромичей просят спокойно отнестись к временным трудностям. Для кратковременной эвакуации приспособлены помещения лицея №34 и второго корпуса гимназии №28. Людям, проживающим в соседних зданиях, необходимо отойти от окон", - проинформировал Ситников.
Также губернатор поставил задачу администрации города после проведения оперативных работ провести обходы жилых домов и проверить, не нанесен ли ущерб имуществу жителей.