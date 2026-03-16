Грузовой корабль "Прогресс МС-31" затопили в Тихом океане
Грузовой корабль "Прогресс МС-31" сведён с орбиты, несгораемые элементы его конструкции упали в несудоходном районе Тихого океана, сообщил "Роскосмос".
Грузовик "Прогресс МС-31" затопили в Тихом океане после 8 месяцев полета на МКС
МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Грузовой корабль "Прогресс МС-31" сведён с орбиты, несгораемые элементы его конструкции упали в несудоходном районе Тихого океана, сообщил "Роскосмос".
Грузовик был отстыкован от Международной космической станции в 16.24 мск 16 марта. В 19.42 мск он включил двигатель на торможение и сошёл с орбиты, после чего вошёл в атмосферу Земли
.
«
"Сегодня грузовой корабль "Прогресс МС-31", проработавший с июля 2025 года в составе российского сегмента Международной космической станции, был сведён с орбиты, вошёл в плотные слои атмосферы и разрушился", - говорится в сообщении.
"Прогресс МС-31" пристыковался к модулю "Поиск" российского сегмента МКС 6 июля прошлого года. Он доставил доставил топливо для дозаправки станции, азот для атмосферы, питьевую воду, еду, одежду, гигиенические и медицинские принадлежности, а также более 500 килограммов оборудования и расходных материалов для дооснащения станции, а также проведения экспериментов.
Скоро стыковочный узел модуля "Поиск" займёт следующий грузовик "Прогресс МС-33". Как ожидается, его запустят на орбиту на ракете "Союз-2.1а" с космодрома Байконур
22 марта.