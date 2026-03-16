Грузовой корабль "Прогресс МС-31" затопили в Тихом океане

"Сегодня грузовой корабль "Прогресс МС-31", проработавший с июля 2025 года в составе российского сегмента Международной космической станции, был сведён с орбиты, вошёл в плотные слои атмосферы и разрушился", - говорится в сообщении .

"Прогресс МС-31" пристыковался к модулю "Поиск" российского сегмента МКС 6 июля прошлого года. Он доставил доставил топливо для дозаправки станции, азот для атмосферы, питьевую воду, еду, одежду, гигиенические и медицинские принадлежности, а также более 500 килограммов оборудования и расходных материалов для дооснащения станции, а также проведения экспериментов.