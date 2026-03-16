19:39 16.03.2026
Кондратьев: за 12 лет капитально отремонтировали почти 8 тыс домов
За 12 лет реализации региональной программы капитального ремонта в Краснодарском крае обновили около 8 тысяч многоквартирных домов, где проживают более 700... РИА Новости, 16.03.2026
https://ria.ru/20260312/kuban-2080317674.html
https://ria.ru/20260313/kondratev-2080457228.html
Кондратьев: за 12 лет капитально отремонтировали почти 8 тыс домов

Около 8 тысяч домов обновили на Кубани за 12 лет реализации программы капремонта

© Фото : Пресс-служба администрации Краснодарского краяГубернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев . Архивное фото
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. За 12 лет реализации региональной программы капитального ремонта в Краснодарском крае обновили около 8 тысяч многоквартирных домов, где проживают более 700 тысяч человек, сообщил в рамках краевого совещания губернатор региона Вениамин Кондратьев.
Также в совещании приняли участие заместитель главы региона Евгений Пергун, руководители профильных ведомств, главы муниципалитетов.
Ученицы у доски на уроке - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
Руденко осмотрел соцобъекты Темрюкского района Краснодарского края
12 марта, 19:21
"В Краснодарском крае программу капремонта реализуем уже 12 лет. За это время обновили почти 8 тысяч домов, в которых живут свыше 700 тысяч человек. Большинство жителей оплачивают счета вовремя и в полном объеме. И справедливо рассчитывают, что в их домах своевременно обновят фасады, отремонтируют крыши и заменят лифты. Всего в этом году предстоит отремонтировать 586 многоквартирных домов, заменить 197 лифтов", – сказал на совещании Кондратьев.
И добавил, что на эти цели будет направлено почти 9 миллиардов рублей.
"Важно строго контролировать сроки выполнения капремонта, привлекать местных подрядчиков, заинтересованных в результате, наши компании, которые производят все необходимое для проведения подобных работ", – сказал губернатор на краевом совещании.
Кондратьев отметил, что программа капитального ремонта позволяет менять в лучшую сторону облик городов и станиц. Такой возможностью необходимо пользоваться во всех поселениях.
В свою очередь, Пергун уточнил, что основная тенденция последних лет в работе Фонда капитального ремонта – стабильный высокий темп выполнения краткосрочных планов, без задержек и даже с опережением графиков.
"К концу 2025 года был не просто в полном объеме выполнен текущий план, но и реализован план 2026 года на 14%. За последние годы выработан эффективный механизм, при котором конкурсные процедуры проводятся заблаговременно, что обеспечивает непрерывность процесса и позволяет не затягивать сроки ремонта", – рассказал на совещании Пергун.
Губернатор подчеркнул, что по программе капремонта необходимо обновлять и многоквартирные дома, которые относятся к объектам культурного наследия. Всего в крае их 87. По информации министерства ТЭК и ЖКХ Краснодарского края, в плане на текущий год девять таких объектов в Краснодаре, Новороссийске и Кавказском районе. В 2025 году капремонт сделали в 19 многоквартирных домах – объектах культурного наследия.
В региональной программе капитального ремонта числится более 20 тысяч многоквартирных домов. По этим показателям Кубань занимает первое место в Южном федеральном округе и шестое место в стране. За 12 лет в регионе отремонтировали около 5 тысяч инженерных систем, 4,5 тысячи крыш, порядка 2 тысяч фасадов, заменили 2,8 тысячи лифтов.
Вениамин Кондратьев - РИА Новости, 1920, 13.03.2026
Кондратьев: более 51 тысячи жителей Кубани получили медпомощь в 2025 году
13 марта, 12:36
 
