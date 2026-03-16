Кондратьев: за 12 лет капитально отремонтировали почти 8 тыс домов

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. За 12 лет реализации региональной программы капитального ремонта в Краснодарском крае обновили около 8 тысяч многоквартирных домов, где проживают более 700 тысяч человек, сообщил в рамках краевого совещания губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Также в совещании приняли участие заместитель главы региона Евгений Пергун, руководители профильных ведомств, главы муниципалитетов.

"В Краснодарском крае программу капремонта реализуем уже 12 лет. За это время обновили почти 8 тысяч домов, в которых живут свыше 700 тысяч человек. Большинство жителей оплачивают счета вовремя и в полном объеме. И справедливо рассчитывают, что в их домах своевременно обновят фасады, отремонтируют крыши и заменят лифты. Всего в этом году предстоит отремонтировать 586 многоквартирных домов, заменить 197 лифтов", – сказал на совещании Кондратьев.

И добавил, что на эти цели будет направлено почти 9 миллиардов рублей.

"Важно строго контролировать сроки выполнения капремонта, привлекать местных подрядчиков, заинтересованных в результате, наши компании, которые производят все необходимое для проведения подобных работ", – сказал губернатор на краевом совещании.

Кондратьев отметил, что программа капитального ремонта позволяет менять в лучшую сторону облик городов и станиц. Такой возможностью необходимо пользоваться во всех поселениях.

В свою очередь, Пергун уточнил, что основная тенденция последних лет в работе Фонда капитального ремонта – стабильный высокий темп выполнения краткосрочных планов, без задержек и даже с опережением графиков.

"К концу 2025 года был не просто в полном объеме выполнен текущий план, но и реализован план 2026 года на 14%. За последние годы выработан эффективный механизм, при котором конкурсные процедуры проводятся заблаговременно, что обеспечивает непрерывность процесса и позволяет не затягивать сроки ремонта", – рассказал на совещании Пергун.

Губернатор подчеркнул, что по программе капремонта необходимо обновлять и многоквартирные дома, которые относятся к объектам культурного наследия. Всего в крае их 87. По информации министерства ТЭК и ЖКХ Краснодарского края, в плане на текущий год девять таких объектов в Краснодаре, Новороссийске и Кавказском районе. В 2025 году капремонт сделали в 19 многоквартирных домах – объектах культурного наследия.