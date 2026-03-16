Рейтинг@Mail.ru
WSJ: нефтяные компании предупредили Вашингтон о риске ухудшения кризиса - РИА Новости, 16.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:39 16.03.2026 (обновлено: 07:29 16.03.2026)
WSJ: нефтяные компании предупредили Вашингтон о риске ухудшения кризиса
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151783/46/1517834633_0:413:2488:1813_1920x0_80_0_0_72e41281faddcb12481baffc4d1f744d.jpg
https://ria.ru/20260316/tramp-2080875758.html
https://ria.ru/20260316/tramp-2080875259.html
https://ria.ru/20260316/tramp-2080874136.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151783/46/1517834633_0:54:2488:1920_1920x0_80_0_0_83209c7170841dc4031b5b797ed68982.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
В мире, США, Ормузский пролив, Иран, Дональд Трамп, Exxon Mobil, Chevron, ConocoPhillips, Военная операция США и Израиля против Ирана
WSJ: нефтяные компании предупредили Вашингтон о риске ухудшения кризиса

Нефтяной станок-качалка. Архивное фото
Нефтяной станок-качалка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Руководители американских нефтяных компаний предупредили власти США, что энергетический кризис, вызванный военным конфликтом на Ближнем Востоке, вероятно, только усугубится, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.
"В ходе серии встреч в Белом доме в среду, а также недавних разговоров с министром энергетики Крисом Райтом и министром внутренних дел Дагом Бургумом, генеральные директора Exxon Mobil, Chevron и ConocoPhillips предупредили, что перебои в поставках энергоносителей через жизненно важный Ормузский пролив будут продолжать создавать волатильность на мировых энергетических рынках", — говорится в материале издания.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
Трамп отказался раскрывать планы о возможной наземной операции в Иране
03:37
В частности, исполнительный директор ExxonMobil Даррен Вудс заявил, что цены на нефть могут подняться выше нынешних уровней из-за спекулянтов, а рынки рискуют столкнуться с дефицитом предложения нефтепродуктов.
Американский лидер Дональд Трамп не присутствовал на этих встречах, которые, как подчеркивает издание, носили продуктивный характер. Никто из руководителей компаний не возлагал на Белый дом вину за сложившийся кризис.
"Однако многие в нефтяной отрасли опасаются, что имеющиеся варианты мало что могут сделать для преодоления кризиса и что единственным решением является возобновление работы Ормузского пролива... В противном случае, длительные периоды высоких цен могут негативно сказаться на мировой экономике и подорвать спрос на топливо", — говорится в материале.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
Трамп прокомментировал удар по школе в Иране
03:29
Как заявил высокопоставленный источник в Белом доме, в американской администрации понимают, что цены продолжат расти, но в данный момент мало что можно с этим сделать.
Пентагон, по данным издания, перечислил варианты разблокирования Ормузского пролива. Белый дом при этом хочет, чтобы его открыли в течение нескольких недель, а не месяцев.
На фоне атаки США и Израиля на Иран практически остановилось судоходство через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие на фоне роста угроз безопасности.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
Трамп заявил, что пока не готов объявить о завершении операции против Ирана
03:16
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала