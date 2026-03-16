WSJ: нефтяные компании предупредили Вашингтон о риске ухудшения кризиса

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Руководители американских нефтяных компаний предупредили власти США, что энергетический кризис, вызванный военным конфликтом на Ближнем Востоке, вероятно, только усугубится, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Chevron и "В ходе серии встреч в Белом доме в среду, а также недавних разговоров с министром энергетики Крисом Райтом и министром внутренних дел Дагом Бургумом, генеральные директора Exxon Mobil ConocoPhillips предупредили, что перебои в поставках энергоносителей через жизненно важный Ормузский пролив будут продолжать создавать волатильность на мировых энергетических рынках", — говорится в материале издания.

В частности, исполнительный директор ExxonMobil Даррен Вудс заявил, что цены на нефть могут подняться выше нынешних уровней из-за спекулянтов, а рынки рискуют столкнуться с дефицитом предложения нефтепродуктов.

Американский лидер Дональд Трамп не присутствовал на этих встречах, которые, как подчеркивает издание, носили продуктивный характер. Никто из руководителей компаний не возлагал на Белый дом вину за сложившийся кризис.

"Однако многие в нефтяной отрасли опасаются, что имеющиеся варианты мало что могут сделать для преодоления кризиса и что единственным решением является возобновление работы Ормузского пролива... В противном случае, длительные периоды высоких цен могут негативно сказаться на мировой экономике и подорвать спрос на топливо", — говорится в материале.

Как заявил высокопоставленный источник в Белом доме, в американской администрации понимают, что цены продолжат расти, но в данный момент мало что можно с этим сделать.

Пентагон , по данным издания, перечислил варианты разблокирования Ормузского пролива. Белый дом при этом хочет, чтобы его открыли в течение нескольких недель, а не месяцев.