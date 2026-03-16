Подполковник армии США предрек Киеву "выбор из двух зол"
18:04 16.03.2026 (обновлено: 21:34 16.03.2026)
Подполковник армии США предрек Киеву "выбор из двух зол"
Подполковник армии США предрек Киеву "выбор из двух зол"
Когда отставной подполковник армии США с двумя "Бронзовыми звездами" за храбрость публично заявляет, что главное препятствие миру на Украине — не Путин и не... РИА Новости, 16.03.2026
Подполковник армии США предрек Киеву "выбор из двух зол"

© Фото : U.S. Army / Staff Sgt. Quince LanfordАмериканские военные на авиабазе Айн аль-Асад в Ираке
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Когда отставной подполковник армии США с двумя "Бронзовыми звездами" за храбрость публично заявляет, что главное препятствие миру на Украине — не Путин и не Трамп, — это не рядовое мнение.
Что он говорит о конфликте на Украине?

Кто такой Дэниел Дэвис

Будущий подполковник вырос в Далласе в семье футбольного тренера. Верующий человек, христианин, пел в церковном хоре. По его словам, именно вера и "внутренний моральный компас" заставили его пойти против системы.
Дэниел Дэвис прослужил в армии США 21 год. Четыре раза был в боевых зонах: "Буря в пустыне" в 1991-м, Ирак в 2009-м, Афганистан дважды — в 2005-м и 2011-м. Получил две "Бронзовые звезды" за доблесть.
Настоящую известность ему принесла не храбрость на поле боя, а смелость сказать правду. В 2012 году, вернувшись из Афганистана, Дэвис опубликовал разгромный доклад.

Не побоялся сказать правду

Дэниел прямо обвинил высшее военное и гражданское руководство США во лжи: американскому народу и конгрессу говорили, что война идет успешно, хотя на самом деле страна двигалась к поражению. За этот доклад Дэвис получил премию Риденаура за правдивость в 2012-м.
Сегодня Дэвис — старший научный сотрудник аналитического центра Defense Priorities, организации, выступающей за сдержанность во внешней политике США. Также ведет подкаст, где анализирует войны, национальную безопасность и политику.

Главное препятствие миру — не Россия

В апреле 2025-го Дэвис опубликовал статью, от которой многие пришли в ярость. Дэвис напомнил: большинство американцев с самого начала СВО болели за Украину. Но дальше произошло то, о чем предпочитают молчать.
Русские и украинцы встретились в Стамбуле 29 марта 2022 года. По словам Давида Арахамии, одного из украинских переговорщиков, русские были готовы закончить войну: "Если мы возьмем нейтралитет — как когда-то Финляндия — и дадим обязательства, что не вступим в НАТО. Это был ключевой пункт".
© AP Photo / Andrew KravchenkoВладимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на Аллее смелости в Киеве
Но 9 апреля 2022-го, рассказывал Арахамия, британский премьер Борис Джонсон прилетел к Зеленскому в Киев и призвал его продолжать сражаться. В октябре Зеленский не только окончательно свернул переговорный процесс, но и подписал указ, запрещающий Украине вести переговоры с Россией, пока у власти Путин.
"Главное препятствие миру в российско-украинской войне — не Владимир Путин, не Дональд Трамп, а только один человек: Владимир Зеленский. Если вы считаете, что это ересь, значит, вы невнимательно слушали", — утверждает Дэниел.
Подполковник уверен: Зеленский отказывался от каждой возможности прекратить войну путем переговоров.

Украина уже проиграла

В Киев приехал мощный десант 10 мая 2025 года: президент Франции Эммануэль Макрон, новый канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Британии Кир Стармер и польский премьер Дональд Туск. Вместе с Зеленским они потребовали от Путина согласиться на безусловное 30-дневное прекращение огня.
Запад пригрозил ударить по банковскому и энергетическому секторам так, как еще не бил, и резко увеличить поставки оружия Украине. Лидеры подчеркнули, что этот план согласован с Белым домом после их совместного звонка Дональду Трампу.
"Если бы существовала анти Нобелевская премия мира, эти пятеро мужчин наверняка бы ее выиграли", — отметил военный аналитик.
Дэвис жестко сформулировал свою позицию: "Украина уже проиграла войну". Он подчеркнул: "Без сделки, в рамках которой Россия решит прекратить боевые действия в обмен на урегулирование путем переговоров, которое ее устроит, Путин просто будет действовать, пока не получит на поле боя то, чего желает".

Выбор из двух зол

По мнению Дэниела, у Белого дома не осталось "красивых" решений. Единственный способ хоть как-то смягчить последствия стратегического провала, вызванного действиями еще предыдущей администрации, — это пойти на прямую сделку с Кремлем. Эксперт уверен: какой бы "некрасивой" ни казалась эта сделка, она необходима.
© AP Photo / Alex BrandonВладимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом
Подполковник считает, что другого выхода нет. Трампу придется поставить Зеленскому ультиматум: либо Украина принимает "наилучшие из возможных невыгодных условий", либо США полностью выходят из игры. В таком случае, предупреждает аналитик, Зеленскому придется "разбираться с европейскими проблемами самостоятельно", оставшись без американской финансовой и военной подушки безопасности.
 
 
 
