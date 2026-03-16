Явка на референдум в Казахстане составила 73,12 процента

Республиканский референдум по проекту новой конституции состоялся в Казахстане 15 марта. По итогам exit poll разных исследовательских организаций инициативу поддержали от 86,7% до 88,6% граждан. Новый основной закон, в частности, предусматривает перераспределение полномочий между ветвями власти и усиление роли парламента. Официальные результаты Центральная комиссия опубликует в течение семи дней после голосования - до 21 марта.