Явка на референдум в Казахстане составила 73,12 процента
Более 73% граждан Казахстана проголосовали на референдуме по вопросу принятия новой конституции, заявил председатель Центральной комиссии референдума республики РИА Новости, 16.03.2026
2026-03-16T09:11:00+03:00
Явка на референдум по конституции в Казахстане составила 73,12 процента
АЛМА-АТА, 16 мар - РИА Новости. Более 73% граждан Казахстана проголосовали на референдуме по вопросу принятия новой конституции, заявил председатель Центральной комиссии референдума республики Нурлан Абдиров.
"Общее число граждан Республики Казахстан, имеющих право участвовать в референдуме, составило 12 482 613 человек. Число граждан, принявших участие в голосовании, составило 9 127 192 человека, или 73,12% числа граждан, имеющих право участвовать в референдуме", - сообщил Абдиров
на брифинге в Астане
.
Голосование завершилось на всех участках - и в Казахстане
, и за рубежом.
Республиканский референдум по проекту новой конституции состоялся в Казахстане 15 марта. По итогам exit poll разных исследовательских организаций инициативу поддержали от 86,7% до 88,6% граждан. Новый основной закон, в частности, предусматривает перераспределение полномочий между ветвями власти и усиление роли парламента. Официальные результаты Центральная комиссия опубликует в течение семи дней после голосования - до 21 марта.