Основные решения по Ирану принимает Израиль, считает Такер Карлсон

ВАШИНГТОН, 16 мар - РИА Новости. Американский журналист Такер Карлсон в понедельник высказал мнение, что основные решения в конфликте США и Израиля с Ираном принимает Израиль.
Ранее газета New York Times со ссылкой на источники утверждала, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху убедил президента США Дональда Трампа в том, что если первый удар по Ирану будет успешен, то в стране начнутся протесты.
«
"Есть доля правды в том, что на важные решения влияет, если не принимает их, иностранный (израильский - ред.) лидер", - сказал Карлсон в одном из своих видео, говоря о конфликте на Ближнем Востоке.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
Такер Карлсон рассказал, за что США воюют в Иране
11 марта, 02:49