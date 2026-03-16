Каллас призвала действовать жестче в отношении российских танкеров с нефтью - РИА Новости, 16.03.2026
20:39 16.03.2026
Каллас призвала действовать жестче в отношении российских танкеров с нефтью
Глава Евродипломатии Кая Каллас призвала страны Евросоюза действовать жестче в отношении танкеров с нефтью из РФ. РИА Новости, 16.03.2026
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 16 мар – РИА Новости. Глава Евродипломатии Кая Каллас призвала страны Евросоюза действовать жестче в отношении танкеров с нефтью из РФ.
"Усиление давления на "теневой флот" России — один из лучших инструментов, которые у нас есть. Я приветствую Францию, Бельгию и Швецию за досмотр и задержание танкеров под ложными флагами. Пришло время действовать жестче в отношении российского "теневого флота", - сказала она на пресс-конференции после встречи глав МИД стран ЕС.
В ночь на 1 марта военные Бельгии задержали в Северном море нефтяной танкер Ethera, который шел под флагом Гвинеи и который якобы находится под европейскими санкциями. Операция бельгийских военных проходила в бельгийской экономической зоне при поддержке с воздуха двух вертолетов французских ВС. СМИ сообщали, что у судна есть владельцы в ЮАР или в ОАЭ.
В МИД РФ ранее отмечали, что категорию так называемого "теневого флота" в Евросоюзе выдумали в санкционном раже, самой этой категории в праве нет. В Кремле, комментируя заявления по якобы "теневому флоту", подчеркнули, что это "пиратство XXI века".
В конце октября ЕС принял 19-й пакет санкций против России. По словам главы МИД Нидерландов, в него вошли 117 судов. В общей сложности 564 судна находятся под санкциями ЕС.
