"Зациклилась на Путине". Новое заявление Каллас о России поразило Запад

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Пользователи соцсети X бурно отреагировали на заявление главы евродипломатии Каи Каллас, что закрытие Ормузского канала помогает России якобы финансировать конфликт на Украине.
"Кая, ваш мозг не просто занят — он полностью аннексирован Россией. Каждая мысль, каждый твит, каждая "дипломатическая" тирада: Россия, Россия, Россия. <…>. Пора записаться на прием к серьезному психологу, прежде чем ваша русофобия перерастет в настоящее наваждение. Европе нужен Высокий представитель, а не заезженная пластинка, зацикленная на Путине", — высказалась @JessieLeeLarson.
"Вы без упоминания России ни дня прожить не можете?" — отметил @GabeZZOZZ.
"Мир в полном хаосе, но не бойтесь, Урсула и Кая здесь, чтобы спасти нас всех", — сыронизировал @PKikos.
"Вы постоянно фанатично говорите о России и не понимаете, что противник ЕС находится в Вашингтоне! Уходите в отставку!" — резюмировал @Der_Dutschi.
В марте цены на энергоносители подскочили на фоне эскалации на Ближнем Востоке, которая привела к фактической блокировке Ормузского пролива и снижению добычи нефти некоторыми странами региона. Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
Накануне посол Ирана в России Казем Джалали заявил, что Ормузский пролив должен быть безопасным для всех, либо ни для кого.