"Яндекс" опроверг сообщения о сокращениях отдельных бизнес-направлений

"Яндекс" продолжает активно нанимать сотрудников в разные сервисы, направления и бизнес-группы... Сейчас в "Яндексе" открыто почти 1,3 тысячи вакансий", - добавили там.

По итогам 2025 года численность основного персонала компании увеличилась на 9% и превысила 31,5 тысячи человек, отметили в "Яндексе".

Ранее в понедельник газета "Коммерсант" со ссылкой на источники на IT-рынке написала, что "Яндекс" может приступить к закрытию отдельных бизнес-направлений в этом году и оптимизировать в них штат. По данным издания, относительный объем потенциальных сокращений сотрудников невелик, но он касается ключевых направлений компании, таких как "Поисковые сервисы и ИИ".