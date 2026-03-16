Израиль начал наземную операцию на юге Ливана

БЕЙРУТ, 16 мар - РИА Новости. Армия Израиля начала ограниченную наземную операцию на юге Ливана под предлогом превентивных оборонительных действий, говорится в заявлении арабоговорящего спикера израильской армии Авихай Адраи.
По словам спикера операция проводится в рамках усилий по укреплению передовой линии обороны и включает уничтожение "террористической инфраструктуры" и "ликвидацию боевиков", действующих в этом районе, с целью устранения угроз и создания дополнительного уровня безопасности для жителей севера Израиля.
Адраи отмечает, что вводу войск предшествовали удары артиллерии и военно-воздушных сил по целям на юге Ливана.
"Силы дивизии, наряду с наступательными действиями, продолжают выполнять задачи по обороне населенных пунктов Галилеи совместно с подразделениями 146-й дивизии",- добавил Адраи.
Движение "Хезболлах" в воскресенье заявило о проведении 25 боевых операций против армии Израиля. Из них 12 на территории Ливана. Исходя из заявлений было отбито девять попыток продвижения израильских военных, атакованы ракетами и беспилотниками пять военных баз в разных районах Израиля и укрепления в пограничной зоне.