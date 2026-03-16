Израиль начал наземную операцию на юге Ливана

© REUTERS / Avi Ohayon Израильские военные на границе с Ливаном. 16 марта 2026

БЕЙРУТ, 16 мар - РИА Новости. Армия Израиля начала ограниченную наземную операцию на юге Ливана под предлогом превентивных оборонительных действий, говорится в заявлении арабоговорящего спикера израильской армии Авихай Адраи.

"Силы 91-й дивизии в последние дни начали ограниченные наземные действия, направленные на ключевые позиции на юге Ливана , с целью расширения зоны передовой обороны",- написал Адраи на своей странице в соцсети Х

По словам спикера операция проводится в рамках усилий по укреплению передовой линии обороны и включает уничтожение "террористической инфраструктуры" и "ликвидацию боевиков", действующих в этом районе, с целью устранения угроз и создания дополнительного уровня безопасности для жителей севера Израиля

Адраи отмечает, что вводу войск предшествовали удары артиллерии и военно-воздушных сил по целям на юге Ливана.

"Силы дивизии, наряду с наступательными действиями, продолжают выполнять задачи по обороне населенных пунктов Галилеи совместно с подразделениями 146-й дивизии",- добавил Адраи.