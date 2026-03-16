Ветспециалисты Подмосковья провели свыше 15 тыс исследований мяса в феврале

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Ветеринарные специалисты провели в феврале более 15 тысяч исследований мяса, продаваемого на ярмарках Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Так, специалисты Государственной ветеринарной службы регулярно проводят проверки и лабораторные исследования товаров, представленных на площадках. В прошлом месяце ветеринарные специалисты провели более 15 тысяч исследований образцов свинины, говядины и баранины.

По результатам комплексных проверок с реализации было снято в общей сложности 196 килограммов мясной продукции: 38 килограммов говядины, 154 килограмма свинины и 4 килограмма баранины. Выявленная продукция не соответствовала установленным требованиям безопасности и была оперативно изъята из оборота.