04:36 16.03.2026
Исследование: россияне стали чаще есть аджику
Динамика розничных продаж популярных соусов "на каждый день" по итогам 2025 года показала, что россияне стали покупать аджику на 11% больше, а хрен - на 8%... РИА Новости, 16.03.2026
https://ria.ru/20260316/dietolog-2080872449.html
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Динамика розничных продаж популярных соусов "на каждый день" по итогам 2025 года показала, что россияне стали покупать аджику на 11% больше, а хрен - на 8% меньше в сравнении с 2024 годом, подсчитали для РИА Новости в аналитической компании NTech.
Так, в денежном выражении продажи хрена не изменились, а аджики, которая заняла по продажам первое место, выросли на 16%. Вторую строчку в списке соусов-лидеров заняла горчица, показав рост на 4% в натуральном выражении и на 11% в денежном. Закрывает топ-3 сметана - продажи увеличились всего на 1% в весе, но на 20% в рублях.
Кроме того, на 1% в физическом выражении выросли майонез и кетчуп, в деньгах - на 12% и 7% соответственно.
Помимо хрена, меньше стали покупать уксус и томатную пасту - их объемы продаж в натуральном выражении снизились на 3%, но в то же время приросли на 3% и 1% соответственно в деньгах.
Диетолог рассказала об оптимальном режиме питания
