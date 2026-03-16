Исследование: россияне стали чаще есть аджику

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Динамика розничных продаж популярных соусов "на каждый день" по итогам 2025 года показала, что россияне стали покупать аджику на 11% больше, а хрен - на 8% меньше в сравнении с 2024 годом, подсчитали для РИА Новости в аналитической компании NTech.

Так, в денежном выражении продажи хрена не изменились, а аджики, которая заняла по продажам первое место, выросли на 16%. Вторую строчку в списке соусов-лидеров заняла горчица, показав рост на 4% в натуральном выражении и на 11% в денежном. Закрывает топ-3 сметана - продажи увеличились всего на 1% в весе, но на 20% в рублях.

Кроме того, на 1% в физическом выражении выросли майонез и кетчуп, в деньгах - на 12% и 7% соответственно.