Враги Ирана не могут найти выход из тупика, заявил Лариджани

СТАМБУЛ, 16 мар – РИА Новости. Враги Ирана сейчас ищут выход из стратегического тупика, Тегеран не может не отвечать на удары по его территории с американских баз, заявил в понедельник секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани.

В опубликованном в соцсети X обращении к "мусульманам всего мира и правительствам исламских стран" на арабском языке Лариджани отметил, что Иран подвергся атаке США Израиля во время переговорного процесса, но ни одна страна с мусульманским населением, "за редким исключением и в рамках политических позиций", не поддержала Тегеран

"В то же время иранский народ за счет своей сильной воли смог подавить нападающего врага до такой степени, что сегодня враг не может найти выхода из стратегического тупика", - говорится в обращении Лариджани.

Политик отметил, что некоторые страны назвали Тегеран врагом, так как Иран наносит удары по американским военным базам и различным объектам США и Израиля в регионе.

"А что, от Ирана требуется стоять сложа руки, пока американские базы в ваших странах используются для нападения на Иран? Это слабые оправдания. Противостояние сейчас – между США и Израилем с одной стороны и Ираном и силами исламского сопротивления с другой. А вы на чьей стороне?" - вопрошает Лариджани.

Лариджани также отметил, что позиция ряда исламских стран противоречит сказанному в Коране. Он заявил, что США "нельзя доверять", Израиль – "ваш враг", а Тегеран "не стремится к гегемонии". Политик призвал к единству исламского мира, так как, по его мнению, благодаря этому можно обеспечить безопасность и стабильность для всех стран.