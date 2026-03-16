МИД Ирана: конфликт мог привести к паузе в реализации проектов с Россией

ТЕГЕРАН, 16 мар - РИА Новости. Конфликт вокруг Ирана мог привести к временной приостановке реализации проектов Ирана и РФ, но стороны сделают все для их выполнения, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

"В различных сферах сотрудничества существуют проекты, в реализации некоторых из них, возможно, в связи с существующими условиями и военным положением возникли паузы. Официальные лица двух стран прилагают усилия для того, чтобы использовать весь имеющийся потенциал в меморандумах и договоренностях для продолжения двусторонних отношений", - сказал Багаи в ходе брифинга.