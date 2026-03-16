Ответный удар Ирана вскрыл слабость армии США, заявил Джонсон

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон десятилетиями работал с ближневосточным направлением и имеет доступ к инсайдерской информации. Он оценил удары США по Ирану: Запад оказался в логистической ловушке, которая может обернуться катастрофой.
"Обезглавливающий удар"
Джонсон дал развернутое интервью бывшему верховному судье Эндрю Наполитано. По словам Джонсона, целью операции был так называемый обезглавливающий удар — по верхушке.
"Они полностью намеревались попытаться повторить то, что произошло в июне прошлого года, — провести обезглавливающий удар, ликвидировать высшее политическое и военное руководство", — рассказал эксперт.
Иран к этому готовился. Больше двух месяцев США и Израиль демонстрировали намерения нанести удар — и Тегеран не просто ждал, а принимал меры. Аятолла Хаменеи заранее назначил преемников на случай своей гибели.
Джонсон отметил провал американской разведки — источник утверждал: "Мы уничтожили иранскую программу баллистических ракет в прошлом году. У них ничего не осталось".
Реальность оказалась иной: "Через полтора часа после "внезапного" удара Иран ответил".
Ахиллесова пята ВМС США
Эксперт выделяет несколько критических факторов.
Удар по базе Пятого флота. Первый удар Иран нанес по базе Пятого флота в Бахрейне — ключевому объекту для обслуживания эсминцев. "Этот порт критически важен для обслуживания американских эсминцев", — пояснил эксперт.
Ракеты заканчиваются быстро. Современные эсминцы США оснащены 96 ракетными слотами: 50 — в носовой части и 46 — в кормовой. Когда они запускают крылатые Tomahawk или ракеты противовоздушной обороны Aegis из вертикальных пусковых установок, единственный способ перезарядить эти слоты — зайти в порт.
© AP Photo / U.S. NavyЗапуск американской ракеты Tomahawk
"Раньше они могли зайти в Бахрейн. Теперь нет", — констатировал Джонсон.
Опасная ситуация в Ормузском проливе. На фоне эскалации судоходство оказалось под угрозой. Иранские власти заявляют, что пролив формально не закрыт и Тегеран не препятствует навигации. Однако из-за ударов и угроз многие танкеры и коммерческие суда избегают маршрута, опасаясь атак.
В результате несколько кораблей ВМС США оказались фактически заперты внутри Персидского залива. "У Ирана есть противокорабельные ракеты, чтобы их уничтожить. Не знаю, сделали ли они это уже, но думаю, что сделают", — предупредил эксперт.
Ближайшая база слишком далеко. Главная ударная группа США — авианосец Abraham Lincoln с эсминцами сопровождения — находится в Аравийском море. Ближайший порт, где можно перезарядить ракеты, расположен на острове Диего-Гарсия.
"Три дня туда, три дня обратно — это неделя", — пояснил эксперт.
В итоге США сталкиваются с простой проблемой: они не могут вести непрерывную атаку.
Израиль на грани
Джонсон обратил внимание на критическую уязвимость Израиля. Система противовоздушной обороны "Железный купол" работает по простому принципу: на каждую входящую цель выпускается минимум две ракеты-перехватчика. Эти ракеты производятся в США — около 700 штук в год.
"Допустим, Иран выпустил по Израилю 50 ракет — ну вот, 100 уже ушло. Это примерно 15 процентов годового производства за один день", — подсчитал эксперт.
Израиль уже сталкивался с проблемой обеспечения в июне 2025-го. И теперь появились видео прямых попаданий иранских ракет в Тель-Авив — "Железный купол" не справляется. Цель — минимизировать гражданские потери, но уничтожить инфраструктуру Израиля.
"В отличие от израильтян, иранцы не заинтересованы в том, чтобы посмотреть, сколько гражданских они могут убить", — резюмировал Джонсон.
Удар, который объединил Иран
Но самый страшный просчет, по мнению Джонсона, — это человеческий фактор. В ходе ударов погибли не менее 140 школьниц.
© AP Photo / Mehr News Agency/Abbas ZakeriРазбор завалов на месте удара по школе в Минабе
"Помните, какая реакция была в США после 11 сентября? Мы не были республиканцами, демократами или независимыми. На нас напали, и мы, клянусь богом, собирались заставить тех, кто напал на нас, заплатить".
Но контекст делает все еще хуже. Удар по Ирану был нанесен в разгар мирных переговоров.