Посол Ирана Джалали: народ требует кровной мести за смерть Хаменеи

Посол Ирана в России Казем Джалали рассказал в интервью РИА Новости об условиях, на которых Тегеран согласится возобновить переговоры с США, о кровной мести за убийство верховного лидера аятоллы Али Хаменеи, а также о расследовании удара по школе в первый день атаки США и Израиля. Иранский дипломат также поделился мыслями о том, как может быть обеспечена безопасность в Ормузском проливе силами стран региона без вмешательства извне.

— New York Times сообщила, что верховный лидер Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи, по всей видимости, получил ранения в первый день терактов, совершенных США и Израилем. Представитель МИД Ирана также заявил в интервью, что Хаменеи ранен. Кто совершил нападение, Израиль или США? Было ли нападение направлено непосредственно на его убийство? Повлияло ли ранение на его роль лидера?

— Относительно того, кто причастен к убийству, — то это напрямую американцы и израильтяне. Мы считаем ответственными за это и США, и Израиль. Что касается Моджтабы Хаменеи, ранен он или нет, у меня нет точной информации. Лидерство предполагает определенные условия. Естественно, наш Совет экспертов видел, что он соответствует этим параметрам, в том числе в плане физического состояния и здоровья, когда выбирал его в качестве верховного лидера для управления страной.

Мы знаем о его жизни. Ходят разговоры, демонстрируются дома в различных местах – в Великобритании или еще где, говорят, что они принадлежат ему, хотя у него обыкновенная и ничем незапятнанная жизнь. Образ жизни имама (Али) Хаменеи и его детей был простым, они всегда были вместе с народом. Это и показала мученическая гибель аятоллы Хаменеи. Разве не говорили, что он залег глубоко под землю? Он стоял на земле, с гордостью выполняя обычную работу, и управлял страной, пав смертью мученика. Поэтому мы рассматривает все это как психологическую войну.

— Владимир Зеленский заявил, что Украина направила группы в Катар, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию для оказания им помощи в противодействии иранским авиаударам. Подтверждает ли Тегеран эту информацию? Как Иран отреагирует на подобные действия Киева? Считает ли Тегеран, что Киев стал участником конфликта против Ирана?

— Мы слышали эти сообщения, но я не знаю, насколько это подтвержденная информация. Суть в том, что он затаил злобу по отношению к Ирану, и отношение господина Зеленского основывается на этом. Мы еще раньше заявляли, что хоть мы и считаем Россию своим другом и по многим вопросам близки, однако не вовлечены в конфликт между Россией и Украиной. Однако господин Зеленский стремится к вражде. Вы сами видели, что он встречался с некоторыми малозначимыми иранцами, которые называют себя будущим Ирана, часто пишет твитты или озвучивает свои взгляды (по поводу Ирана).

— Если США и Израиль попытаются атаковать и убить нового лидера Ирана, каков будет ответ Тегерана?

— Ответ Ирана вы видите сегодня. Мы хотим кровной мести за нашего лидера. Если вы посмотрите на иранские или нейтральные СМИ, то увидите, что прошло уже 12-13 дней с момента его трагического убийства, а народ разгневан и требует мести за пролитую кровь. Естественно, что американцы столкнулись и столкнутся в будущем с суровым возмездием. Вы знаете, что иранская нация – стойкий народ, в особенности это касается его склонности к мученичеству, которое воспринимается не как потеря, а как привилегия, поскольку многие хотят этого. Однако подобное желание не означает, что они (иранцы) не будут мстить и воздавать должное.

— Ранее газета New York Times сообщила, что, по предварительным данным, нападение на школу на юге Ирана совершили американцы. Как вы считаете, это нападение было преднамеренным или случайным? Намерен ли Иран запросить международное расследование этого нападения?

— В том, что это была атака американцев, сомнений нет. Сейчас все говорят, что она была осуществлена при помощи ракеты Tomahawk, а эти ракеты принадлежат США. Ходят некоторые слухи, что Иран сам ударил, однако американские сенаторы говорили, что Иран не располагает подобными ракетами. То, что ударили именно американцы, абсолютно очевидно. Преднамеренно или нет – никакой разницы. Сто семьдесят неповинных малышей погибли. Это были дети, которые утром с надеждами и мечтами в сопровождении мам и пап пошли в школу и хотели днем вернуться домой. Для всех иранцев это преступление – тяжелый удар. Лично для меня это самое печальное событие после скорби по лидеру. Душу раздирает один лишь взгляд на место, где была школа. Что касается иска, то наш министр иностранных дел находится в переписке с международными институтами. Однако мы не питаем больших надежд на них, поскольку международного сообщества не осталось. Международных норм не существует.

Мы жили своей собственной жизнью, вели переговоры. А сейчас хочу задать вам вопрос, сколько стран осудили США и Израиль, а сколько нас? Наши атаки на несколько стран носили естественный характер, не мы их начали. Еще до этого мы говорили – говорил и погибший лидер – что если начнется война, она охватит весь регион, поскольку мы смотрели на ситуацию так: пришли американцы и создали базы вокруг Ирана, чтобы обеспечить безопасность Израиля и собственные интересы. Мы также заявили, что атакуем базы, если с них на нас будет осуществлено нападение. Видите ли, мы живем в аморальном мире, где нет правил и порядка, таком, что кто-то может прийти, напасть на Иран, убить лидера и многих военачальников, народ – и это во время переговоров.

Посмотрите на выступление министра иностранных дел Омана, который был беспристрастным посредником на переговорах. Он неоднократно говорил, что переговоры шли хорошо. Тогда почему американцы напали? Именно здесь мы можем понять, насколько мертвы мораль и этика в обществе и среди мировых правителей. Даже если и осуждать Иран, то сперва нужно осудить США и Израиль за начало агрессии, однако этого сделано не было.

— Ливанская телекомпания Al Mayadeen, ссылаясь на источник, сообщила, что Иран выдвинул три условия для возобновления переговоров с США. Эти условия включают гарантии того, что война не возобновится, доступ к полному ядерному топливному циклу и получение компенсаций. Можете ли вы подтвердить эту информацию? По какому каналу эти условия были доведены до сведения Соединенных Штатов? Каков может быть размер возможной компенсации?

— Президент нашей страны уважаемый господин Пезешкиан в публикации обозначил условия. Господин Аракчи, министр иностранных дел, в ходе общения со СМИ обычно также озвучивает их. Любой здравомыслящий человек на них согласился бы. Так или иначе война когда-нибудь должна закончиться, но ее окончание должно привести к устойчивому и прочному миру. Для Ирана и иранцев неприемлемо, чтобы нас превратили в Ливан или подобие Газы, когда каждый день американцы и израильтяне могли бы отправлять несколько самолетов бомбить нас ради собственной забавы. Во-вторых, почему мы вынуждены платить такую цену? Потому что настаиваем на соблюдении собственных прав. Мы являемся членом Договора о нераспространении ядерного оружия, полностью соблюдаем его нормы и в конце концов должны пользоваться собственными ядерными правами.

Третий вопрос заключается в том, что весь нанесенный нам ущерб обязательно должен быть установлен, чтобы инициаторы войны и агрессоры возместили его. У меня нет информации, насколько это большой ущерб. Однако мы находимся в разгаре войны, и любое названное сегодня число уже завтра будет иным.

— Вы не исключаете переговоров с США?

— У нас есть два пути. Один путь заключается в продолжении войны, а мы настроены серьезно, поскольку они убили нашего лидера, а, с другой стороны, стремились расколоть Иран, на что у них были весьма зловещие планы. В общем это тот путь, который у нас есть на сегодняшний день, и по которому мы продолжаем идти. Однако в том, что касается переговоров, по поводу которых некоторые дружественные страны пытаются посредничать или направляют послания, то наш ответ тот же самый, что озвучили и президент, и министр иностранных дел, и сейчас озвучил я.

— Были ли жертвы среди высокопоставленных чиновников в Израиле или на американских военных базах?

— Я не слышал, чтобы были жертвы среди высокопоставленных лиц. Мы не стремимся нанести странам региона ущерб. Послушайте, мы считаем страны региона мусульманскими – своими друзьями. И совсем не хотим открывать новый фронт между нами. Мы считаем мусульманские страны достоянием всех мусульман, но они должны понимать, что когда их территорией распоряжаются США и Израиль, а на нас нападают, убивают народ, мы обязательно должны атаковать базы для защиты собственного населения. Мы об этом говорили прежде, говорил и наш погибший верховный лидер с трибуны, весь мир слышал. Мы также передавали по дипломатическим каналам этим странам, что если через вас нам нанесут ущерб, то мы обязательно ударим. Думаю, что это вполне рациональное действие, поскольку мы не можем позволить использование баз в таких-то странах для нападения и убийства нашего населения, мы не можем оставаться безразличными к этому. Это абсолютно адекватный путь, однако мы ни в коем случае не хотим воевать с соседними странами, мы хотим жить в мире и спокойствии.

— Какой процент иранских ракет и беспилотников перехватывается израильской системой противоракетной обороны, известной как "Железный купол"?

— Вы знаете, с каждым днем по-разному, их возможности сокращаются изо дня в день. В начале степень перехвата была выше, однако сейчас она стала сильно ниже, поскольку по прошествии времени их возможности для противодействия падают. Но одно можно сказать – израильтяне прибегли к жесткой цензуре. И дело даже не в том, что это произошло только сейчас, это в целом их политика. Даже мировые СМИ говорят об этом. Многократно они говорили, что либо представительства нет, либо даже если есть, то в Тель-Авиве и других городах не могут снимать или передавать сообщения.

Звуки сирены показывают, что на них (Израиль) есть воздействие и, естественно, степень разрушений должна быть высока. В последнее время наша ПВО хорошо действует. Не хочу сказать, что прекрасно, но мы перехватили и уничтожили беспилотники, а их от израильтян и американцев было немало.

— Урегулирован ли вопрос об инцидентах в Турции и Азербайджане? Намерен ли Тегеран поделиться результатами своих расследований с этими странами?

— Я действительно не в курсе, проведено ли расследование, и каковы его результаты, за исключением того, что это обсуждалось с властями этих стран, в том числе на высшем уровне, им было передано, что у нас не было и нет намерений нападать на ваши страны. Мы сказали, что атакам подверглись те страны, которые являлись базами американцев и израильтян, откуда на нас напали, или те базы, которые передавали данные американцам для нападения на нас.

— Президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что Франция организует новую военную миссию "чисто оборонительного" характера с участием европейских и неевропейских стран для обеспечения безопасности нефтяных танкеров и морских портов в Ормузском проливе. По словам Макрона, эта миссия может начаться после завершения острой фазы конфликта вокруг Ирана. Разрешит ли Иран проведение подобной военной миссии в Ормузском проливе?

— Мы всегда говорили, что Персидский залив и Ормузский пролив принадлежат всем странам региона, и что региональная безопасность должна обеспечиваться странами региона, как и то, что вместе со странами региона можно выработать механизмы, структуры и новые меры по обеспечению безопасности. Мы выступаем против прихода внерегиональных сил в регион, они лишь осложняют региональные вопросы и ничего другого не делают. Так получилось, что сегодняшние боевые действия в нашем регионе не являются региональной войной, а представляют собой войну, навязанную чужаками нашему региону. Именно поэтому нельзя пускать внерегиональные силы в регион. У нас есть собственные инициативы, у арабских стран есть свои. У стран региона есть инициативы. Мы должны объединить эти инициативы и создать новый механизм безопасности для нашего региона, Персидского залива и Ормузского пролива.

— Появилась информация о том, что Иран разрешил танкерам под индийским флагом проходить через Ормузский пролив. Можете ли вы подтвердить это? Танкерам каких еще стран Иран разрешает проходить через этот пролив?

— У меня нет информации, действительно индийцы и кто-то другой смогли пересечь или нет. Но Иран неоднократно озвучил в СМИ свои критерии. Ормузский пролив должен быть либо безопасным для всех, либо же он не будет безопасен ни для кого. И это для нас совершенно ясно и прозрачно, и мы также заявили об этом всему миру.

— Палестинский посол в России заявил, что Россия и Оман представили инициативы по прекращению огня на Ближнем Востоке. Получил ли Иран эти инициативы? Каков был характер и детали этих инициатив?

— Деталей пока нет. Однако Оман и раньше стремился к переговорам, много раз оманский министр иностранных дел, объявляя свою позицию, призывал все стороны вернуться за стол переговоров. У оманцев такая позиция. Российская сторона в последнее время также предприняла ряд усилий и выдвинула ряд тем в общих чертах, однако их детали пока не определены.

— Можно ли ожидать каких-либо контактов между Моджтабой Хаменеи и президентом России Владимиром Путиным в ближайшем будущем?