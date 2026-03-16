13:31 16.03.2026
Выставка текстильной индустрии "ИНЛЕГМАШ-2026" открылась в Москве
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Более 120 компаний из России и зарубежных стран принимают участие в 25-й юбилейной международной выставке оборудования для текстильной и легкой промышленности "ИНЛЕГМАШ-2026", которая открылась в этом году на новой площадке - в Выставочном комплексе "Тимирязев Центр", сообщает организатор - АО "Экспоцентр".
Выставка проходит с 16 по 19 марта в рамках "Российской текстильной недели" на площади 7400 квадратных метров, на ней представлена продукция 64 российских компаний, а также фирм из Германии, Дании, Индии, Испании, Китая, Республики Корея и Турции.
"Выставка объединяет тысячи профессионалов для демонстрации достижений, запуска совместных проектов и укрепления цепочек поставок. Являясь крупнейшим в России мероприятием, целиком посвященным оборудованию для всех этапов текстильного и швейного производства, "ИНЛЕГМАШ" позволит увидеть в действии оборудование для переработки химических волокон, прядильного и ткацкого производств, отделочное оборудование, оборудование для печати на текстиле и швейного производства" - отметил генеральный директор АО "Экспоцентр" Максим Фатеев, его слова цитируются в сообщении.
Он подчеркнул, что особое внимание организаторы уделили насыщенной деловой программе. В рамках выставки пройдет 6-я международная промышленная конференция "ИНЛЕГМАШ". Эксперты рассмотрят перспективы развития легкой промышленности и меры господдержки, вопросы маркировки, экосбора и сертификации, оптимальные варианты выстраивания сотрудничества с заказчиком, а также проблемы кадрового разрыва в легкой промышленности. Особое внимание будет уделено использованию ИИ для задач производства, работы с клиентами, поддержки, прогнозов продаж, контроля и управления бизнес-задачами.
В рамках круглого стола по цифровой печати по текстилю лидеры рынка выяснят, какие меры должны способствовать переходу на цифровую печать в больших текстильных компаниях. Также в рамках конференции будут обсуждаться вопросы ВЭД и снижения рисков в международной торговле, выстраивания долгосрочного сотрудничества с заказчиком, контрактного производства в России. Завершающими станут сессии, посвященные как современным технологиям вышивки, так и каналам масштабирования на маркетплейсах.
 
