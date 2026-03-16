В Греции при крушении судна пострадали четверо, включая посла Эстонии

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Четыре человека, включая посла Эстонии в Афинах, пострадали после того, как судно пограничного агентства ЕС Frontex затонуло у греческого острова Кастеллоризо, сообщает в понедельник телеканал ERT.
"В понедельник днем у Кастеллоризо произошел серьезный инцидент: судно Frontex перевернулось и затонуло. На борту находился посол Эстонии", - говорится в сообщении телеканала.
На борту лодки находились пять человек - четверо эстонцев и один грек, являющийся офицером береговой охраны и представителем Frontex, сообщает ERT. Четыре человека получили травмы, включая посла Эстонии, их на вертолете доставили в больницу на остров Родос. Состояние одного из пострадавших оценивается как более тяжелое, так как у него травма головы, отмечается в материале телеканала.
Обстоятельства инцидента выясняются, сообщает ERT. На данный момент известно, что судно во время крушения не участвовало в какой-либо операции. По информации телеканала, оно ударилось о риф при входе или выходе из гавани, начало набирать воду и затонуло.