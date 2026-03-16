В Новосибирской области не ожидается дефицита говядины

НОВОСИБИРСК, 16 мар – РИА Новости. Дефицита говядины в Новосибирской области, где проводятся мероприятия по ликвидации очагов пастереллеза и бешенства, не ожидается, сообщили РИА Новости в минсельхозе региона.

Новосибирской области с начала 2026 года в пяти районах введен карантин по бешенству животных и пастереллезу (геморрагическая септицемия) – острому инфекционному заболеванию бактериального происхождения. Проводятся мероприятия по ликвидации очагов, сопровождающиеся в том числе изъятием животных в личных подсобных хозяйствах.

"Дефицит говядины в регионе не ожидается", - сказали в пресс-службе министерства.