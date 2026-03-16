Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:01 16.03.2026
https://ria.ru/20260316/govyadina-2081011539.html
В Новосибирской области не ожидается дефицита говядины
новосибирская область
происшествия
бешенство
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072257594_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_494b8ea87399bdcfb86968f4b6cfa0a2.jpg
https://ria.ru/20260316/skot-2081007492.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072257594_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d8f9ce0aafe11bbb38e81e07cd1334a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкГовядина
Говядина - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Говядина. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НОВОСИБИРСК, 16 мар – РИА Новости. Дефицита говядины в Новосибирской области, где проводятся мероприятия по ликвидации очагов пастереллеза и бешенства, не ожидается, сообщили РИА Новости в минсельхозе региона.
В Новосибирской области с начала 2026 года в пяти районах введен карантин по бешенству животных и пастереллезу (геморрагическая септицемия) – острому инфекционному заболеванию бактериального происхождения. Проводятся мероприятия по ликвидации очагов, сопровождающиеся в том числе изъятием животных в личных подсобных хозяйствах.
"Дефицит говядины в регионе не ожидается", - сказали в пресс-службе министерства.
Ранее в минсельхозе Новосибирской области сообщили, что в регионе в связи со вспышками заболеваний скота введет режим ЧС.
Ветеринарный врач - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
Новосибирская областьПроисшествиябешенство
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала