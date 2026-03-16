Госдума обсудит взаимное исполнение постановлений судов России и Белоруссии

МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Госдума во вторник на пленарном заседании рассмотрит ратификацию соглашения между Россией и Беларусью о порядке взаимного исполнения судебных постановлений, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"На пленарном заседании 17 марта обсудим ратификацию соглашения между Россией и Беларусью о порядке взаимного исполнения судебных постановлений", – сказал Володин, слова которого приводит пресс-служба палаты парламента.

Он отметил, что вопросы укрепления единого правового пространства Союзного государства находятся среди ключевых в повестке работы депутатов Госдумы.

"Ратификация соглашения позволит дополнительно усилить судебную защиту граждан наших стран, оперативнее решать вопросы в части восстановления их нарушенных прав", – добавил председатель Госдумы.