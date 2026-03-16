Голубков рассказал, как детям из интерната избежать обмана мошенниками

МИЛАН, 16 мар - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Российский лыжник Иван Голубков в интервью РИА Новости заявил, что людям с ограниченными возможностями нужно быть аккуратнее при выборе окружения, чтобы не наткнуться на мошенников.

Голубков родился с диагнозом spina bifida (расщепление позвоночника), после чего родители от него отказались, и он воспитывался в интернате. На завершившихся в воскресенье Играх в Италии он завоевал первое паралимпийское золото в карьере. Спортсмен является девятикратным обладателем Кубка мира и шестикратным чемпионом мира.

"Рядом должны быть хорошие люди, нужно быть внимательным. Вокруг много тех, кто сначала с тобой якобы дружит, а потом делает нехорошие вещи", - ответил Голубков на вопрос, как детям из интерната избежать обмана со стороны мошенников.